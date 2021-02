A Cova do Frade de Betanzos baja definitivamente la persiana tras meses de pérdidas por la COVID-19. Sus propietarios tiran la toalla “endeudados hasta las cejas” , en palabras de Juan Manuel Gómez López. Este joven emprendedor y su familia abrieron este restaurante para amantes de la cocina tradicional con un toque de modernidad hace cerca de tres años. “Intentamos montar algo a un nivel medio-alto. Hay mucha competencia y nosotros empezábamos a hacernos un hueco, pero justo cuando estábamos a punto de dejar atrás la deuda y empezar a crecer estalló todo esto”, lamenta Juan Manuel.

Su familia lleva “toda la vida” en la hostelería y regenta también la cervecería MG. Son profesionales con experiencia que no han soportado meses de aforos reducidos, barras precintadas y cierres. Las limitaciones, explican, les impiden desde hace meses abrir el local porque, dicen, “no es rentable”. “Nosotros teníamos ya una separación de 1,5 metros entre mesas, pero nos pusieron al mismo nivel que las tabernas y no es justo. Si nos reducen el aforo al 50% no es rentable. Solo tenemos cuatro mesas de terraza, ¿qué hacemos? Es imposible, al final nos encontramos con la realidad: nos piden ocho meses de alquiler y la penalización por la finalización del contrato y a eso súmale más gastos... Las ayudas no llegan, ¿qué hace una familia con 700 euros?”, lamenta Juan Manuel. Él, dice, no quiere ayudas: “Lo que queremos es que nos dejen trabajar”.

Esa es la demanda que la plataforma SOS Hostelería reclamará hoy con una marcha de protesta. Los locales adheridos, más de 85, piden un “rescate”. La marcha partirá de O Carregal y finalizará en la plaza García Irmáns con la lectura de un manifiesto. El Ejecutivo municipal y los grupos de la oposición, PP y BNG, manifestaron su apoyo sus peticiones. El PP exigió ayer un pleno para aprobar más ayudas para el sector.