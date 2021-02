Hai poucos días coñecíase a resolución ao recurso da familia Franco a respecto do Pazo de Meirás. Unha sentenza que, de entrada, pon de manifesto unha evidencia tan firme que xa ninguén a pode poñer en cuestión. O Pazo de Meirás é propiedade pública. En 1941 cometeuse un fraude ao asinarse unha compra-venda entre Franco e a propietaria do inmoble cando este xa fora vendido pola mesma persoa á Junta Pro-Pazo en 1938. Esta escritura é o único documento que sustenta a titularidade do Pazo por parte primeiro de Franco e despois dos seus herdeiros. E é unha simulación. Un fraude. Por outra parte, tamén se constata que o Estado foi o posuidor de facto do Pazo durante a ditadura, xa que asumiu todos os gastos. A documentación e as análises históricas que fundamentan ambas afirmacións deixan pouco espazo á controversia. É o triúnfo dunha reivindicación colectiva tecida durante anos.

Agora ben, a sentenza di moito máis. E o que di —e a forma en que o di— axuda a satisfacer intereses da familia Franco moi cuestionables. E, o que aínda é peor, axuda a branquear á ditadura de Franco xusto no momento no que semellabamos camiñar cara a ruptura con ese pasado traumático que atenza á nosa sociedade e a moitas das nosas institucións. Xusto cando conseguiamos rachar cun relato sobre a historia do Pazo de Meirás que foi creado e difundido polo réxime.

A sentenza afirma que a familia Franco posuíu de xeito ilícito o inmoble, mais fíxoo “de boa fe”. Permaneceu allea aos fraudes, vicios, incongruencias e abusos presentes e todo o proceso polo que chegou ás súas mans e que caracterizaron tamén a xestión que se realizou do Pazo durante décadas. Non só os herdeiros do ditador, senón o ditador mesmo, que tería sido beneficiario das irregularidades cometidas por outros. Tampouco en Franco se advirte “mala fe”.

Todo isto, ademais de proxectar unha determinada imaxe da ditadura e do ditador, ten unha consecuencia directa. Se os posuidores o son “de boa fe”, adquiren dereito a seren compensados economicamente polos gastos nos que incorreron, tanto os de mantemento como os de mellora, sen que poidan deducirse os ingresos percibidos polos Franco. Ingresos a compensar que entrarían no cálculo da liquidación posesoria de declararse a “mala fe” na actuación do ditador, e polo tanto con presumible saldo negativo para os Franco.

Entende tamén o relator que, en todo caso, a posesión de “mala fe” nunca podería ser achacada aos netos do ditador, porque esta condición non se herda. Eles foron propietarios en virtude dunha escritura, a de 1941, que acreditaba esa propiedade, e non tiñan por que coñecer a súa natureza fraudulenta. Aínda que aceptásemos extremo tan inverosímil, hai algo que cómpre advertir. Os netos do ditador foron propietarios desde decembro de 2017. Ata ese momento foino a súa nai, Carmen Franco, e a súa avoa, Carmen Polo, a primeira dama, faleceu no ano 1988. Tamén elas eran descoñecedoras de todo o proceso e, xa que logo, propietarias “de boa fe”? Elas, que pisaron o pazo antes que o propio Franco, xa en 1938? Que estiveron presentes no acto de entrega do edificio?

O relator fixa a data a partir da cal os gastos deben ser reembolsados: 1975, a morte de Franco. Entende que é a partir dese momento cando o Pazo perde a condición de ben público do Estado e pasa a ser administrado pola familia Franco, que corre cos gastos. Non ten en conta, a estes efectos, que o Estado mantivo un destacamento da Garda Civil ata o ano 1982 destinado no cuartel do Pazo coa función de vixiar a finca. Nin ten en conta que, ata o ano 1990, o Pazo de Meirás estivo custodiado por un garda civil que vivía no interior e realizaba tarefas de mantemento. Tampouco ten en conta que as únicas actuacións relevantes acreditadas pola familia no recente xuízo son as de reforma interior acometidas entre 1998 e 2000. As obras coas que se reformou o edificio para amañar os danos ocasionados por un incendio polo que percibiron do seguro máis de trece millóns de pesetas de 1978. Actuacións realizadas, por certo, en detrimento da estética orixinal do inmoble e sen os permisos da Xunta, preceptivos ao se tratar dun ben catalogado. É dicir, que o principal investimento que alegan e polo que pretenden agora ser compensados foi unha reforma realizada vinte anos despois dun incendio polo que xa percibiron compensación.

Non é certo, xa que logo, que a familia Franco asumise todos os gastos de mantemento do Pazo de Meirás desde o ano 1975. Nin moito menos. De feito, ata finais dos anos 90 o Pazo permaneceu nun estado que rozaba o abandono e que contribuíu a acentuar o seu deterioro. Mentres, en paralelo e previa recalificación, vendían parcelas nas súas inmediacións que durante a ditadura recibiran fortes investimentos do Estado. Mentres, por outra banda, puñan todos os atrancos posibles á súa declaración BIC, impedían a entrada dos técnicos da Xunta e incumprían a Lei de Patrimonio Cultural ao non permitir as visitas. Que hoxe haxa que compensalos economicamente por teren gozado dun ben que non lles correspondía, sabendo ademais que o xestionaron con absoluto desleixo, con menosprezo cara ás leis e con profundo desprezo cara a sociedade galega, non semella ético nin xusto.

Por todas estas razóns, entendementos que a sentenza debe ter resposta. Resposta na sociedade civil. Resposta nas institucións democráticas, que deberían pronunciarse con rotundidade e recorrela ante as instancias xudiciais superiores. O camiño que nos trouxo ata onde hoxe estamos xa o coñecemos. O da mobilización civil e a difusión de coñecemento histórico que obrigou a tomar partido e a posicionarse, e converteu en impresentable todo posicionamento conivente coa familia Franco. É o momento de que as partes implicadas no proceso estean á altura das circunstancias. Porque vai ser moi difícil de explicar —e de entender— unha postura que non cuestione o que subxaz detrás desta sentencia. A vocación de distorsionar os contornos da realidade para facernos crer na “boa fe” dun ditador. Para pagar polo que foi roubado. Para insultar a memoria das e dos que tiveron que aturar décadas de insultos.

Manuel Pérez Lorenzo e Carlos Babío Urkidi son os autores de ‘Meirás. Un Pazo, un Caudillo, un espolio’, editado por Fundación Galiza Sempre