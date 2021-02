El Concello de Culleredo reanuda la programación estable de obras de teatro “ahora que, con las medidas determinadas por el comité clínico en cuanto a reducción del aforo y seguridad, ya es posible retomarlo” Las primeras funciones fueron Rosalía, el jueves, y Crónica dunha heterosexual insatisfeita, ayer.

En marzo, la programación comenzará el día 5, con Crónicas do Paraiso, de Sarabela; el 12 con Tabú, de Tarabela; el 18 con O meu mundo non é deste reino, de Teatro da Ramboia; el 23 con As Virxes Salvaxes, de Teatro do Noroeste; el 29 con Puño Puñete, de Baobab Teatro; y el 30 con Redondo, de Caramuxo Teatro.