“Tomadura de pelo”. Es el calificativo que le mereció ayer a la portavoz del PP de Betanzos, Cecilia Vázquez, las explicaciones que ofreció el Gobierno local sobre la obra de la pista de salto en el perímetro de protección de O Pasatempo, junto a la fuente de las Cuatro Estaciones.

Al término de un pleno extraordinario sobre esta obra forzado por el PP (que nuevamente el Concello no retransmitió en directo impidiendo su seguimiento por los medios), Cecilia Vázquez denunció que el edil de Urbanismo, Andrés Hermida, esquivó todas sus preguntas. “No respondió absolutamente a nada, no nos aclaró ni cuánto costó la obra, ni cuánto nos va a costar ahora la legalización; tampoco a si había solicitado informe al arquitecto municipal y a los habilitados nacionales”, criticó la edil, que anunció que presentará una queja por este motivo ante el Valedor do Pobo.

El PSOE emitió una nota de prensa ayer para explicar nuevamente que retirará la pista de salto y acondicionará el entorno y la fuente En el comunicado, el Ejecutivo apunta que un informe de la arquitecta consideraba legalizable la obra, pero que ha optado igualmente por retirarla.