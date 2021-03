📣 𝗩𝗢𝗟𝗧𝗔 𝗗𝗔 𝗛𝗢𝗦𝗧𝗔𝗟𝗘𝗥𝗜́𝗔 𝗡𝗢 𝗖𝗢𝗡𝗖𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗨𝗥𝗧𝗜𝗦! 👉Celebramos a volta da hostalería no Concello de Curtis con esta peza audiovisual que anima á veciñanza a desfrutar dos bares, restaurantes e cafeterías do municipio con moita responsabilidade. 👏Agradecemos a colaboración dos veciños/as que contribuíron na realización do vídeo. 💪Lembra que xuntos frearemos este mal soño, desfruta e apoia á hostalería local!