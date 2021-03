El exalcalde de Culleredo y predecesor del actual, Julio Sacristán, tras conocer la intención del Gobierno local de bautizar la avenida de Rutis con su nombre manifestó ayer que solo aceptará este homenaje si existe un “amplio consenso en la Corporación municipal” y si no se crea una “división entre los grupos municipales”. El Ejecutivo municipal adelantó su propuesta en el último pleno. El PP ya anunció que apoyará la propuesta si el PSOE la presenta.

Julio Sacristán afirmó que conoció esta propuesta que planeaba el Ejecutivo por los medios de comunicación y ha mostrado su “agradecimiento” al regidor, José Ramón Rioboo, por “acordarse” de él. No obstante Sacristán solo aceptará si es una propuesta de consenso.

“Me considero suficientemente reconocido por mis vecinos con el apoyo que sistemáticamente me dieron en las nueve ocasiones que me presenté a las elecciones municipales y con el reconocimiento, cariño y apoyo que siento de la mayoría de mis vecinos y vecinas ahora que no ocupo ningún cargo”, manifestó Sacristán, que añadió que su único objetivo cuando fue alcalde consistió en “mejorar las condiciones de vida” de los cullerdenses.