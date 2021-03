El pasado 23 de febrero se celebró en el Palacio de María Pita un encuentro auspiciado por la alcaldesa del Ayuntamiento de A Coruña, Inés Rey, con Diputación, Xunta y Estado para abordar la situación económica de la Autoridad Portuaria y el enlace ferroviario a la dársena de Langosteira. En la reunión no estuvo ningún representante del Gobierno local de Arteixo porque no fue invitado, a pesar de que el trazado del acceso por tren se desarrolla casi en su totalidad por territorio arteixano y las nuevas instalaciones portuarias también se encuentran íntegramente en el municipio. El alcalde, Carlos Calvelo, afirmó que nadie lo convocó. “El puerto exterior está el 100% en Arteixo y el trazado del tren está 90% en Arteixo”, señaló al ser preguntado sobre su ausencia en esa reunión.

Calvelo indicó que no acudirá a donde no le inviten, pero recordó que la dársena exterior está en Arteixo y que las infraestructuras que requiere, tanto viaria como ferroviaria, tienen que discurrir por el municipio. Además, aseguró que “nadie es consciente de que el puerto exterior” está ubicado en Arteixo y que no se tiene en cuenta al concello. “Si alguien piensa que no somos interlocutores válidos, pues...”, dijo. El alcalde también detalló que el Concello tendrá algo que decir sobre el proyecto técnico del enlace ferroviario a Langosteira.

En cambio, el regidor arteixano ya fue recibido hace tres meses por el presidente de la Autoridad Portuaria de A Coruña, Martín Fernández Prado, que mantuvo su primer encuentro institucional con el regidor, con el que realizó una visita al puerto exterior, en el marco de las reuniones que celebra desde su toma de posesión con los representantes de las instituciones con las que el Puerto comparte competencias y objetivo.

La cumbre entre administraciones por el futuro del Puerto, en la que no estuvo presente el Gobierno local de Arteixo, puso de manifiesto la “difícil” situación financiera de la entidad portuaria coruñesa, que condiciona el progreso de inversiones claves que están pendientes desde hace tiempo, como la conexión ferroviaria al puerto exterior, y complica su sostenibilidad económica, determinada por el elevado endeudamiento por la construcción de la dársena de punta Langosteira. De la reunión entre el Estado, la Xunta, la Diputación, el Ayuntamiento coruñés y la Autoridad Portuaria quedó claro que el Gobierno central no va a condonar la deuda, como reclamaban las administraciones local y autonómica, y que, el tren, todavía sin plazos para su licitación, se financiará a través de fondos europeos siempre que el Estado apruebe un estudio de viabilidad económica de la infraestructura que ha reclamado al Puerto.

Mañana está prevista una reunión entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. El dirigente gallego ha incidido en los últimos meses en la importancia y la necesidad de que el Gobierno central desbloquee la financiación del proyecto del acceso ferroviario a la dársena de Langosteira.

El Gobierno central seleccionó el trazado del tren que exigió Arteixo

El enlace ferroviario a Langosteira tiene una longitud de 6,55 kilómetros y está proyectado entre la dársena exterior y el polígono de Vío. La mayor parte del trazado, salvo un pequeño tramo, discurre por el territorio de Arteixo. Del total, 4,52 kilómetros discurrirán a través de túneles, y su coste rondará los 140 millones de euros sumando las expropiaciones y otros gastos. La infraestructura atraviesa las parroquias de Pastoriza y Suevos. En esta última el trazado discurre al aire libre en unos 100 metros. El proyecto del acceso ferroviario al puerto exterior arrastra un largo camino con numerosos obstáculos. Ahora el principal escollo es la financiación, pero antes lo fue el propio trazado de la infraestructura. El entonces Ministerio de Fomento, ahora Transportes, renunció a ejecutar su primera propuesta para el tren a la dársena tras recibir cerca de 800 alegaciones a la iniciativa. Escogió el recorrido reclamado por el Concello de Arteixo. El Gobierno central también tiene previsto extender el trazado del tren hasta la estación de Uxes, la primera existente en el Eje Atlántico una vez que el ferrocarril sale de A Coruña en dirección hacia Santiago.