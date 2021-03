O Proxecto Nomes e Voces conseguiu sacar á luz nomes que quedaran esquecidos coa represión franquista pero tamén debido ás ganas de non lembrar o acontecido por parte dos familiares. E despois foi o tempo o que destruiu a posibilidade de restaurar a memoria e honrar a persoas que pagaron un alto prezo só por ter ideas diferentes. Ou simplemente por ser a muller ou os fillos do que pensaba diferente. No listado oficial en Oleiros figuran catro nomes de mulleres represaliadas, tres delas da parroquia de Nós.

Josefa Taboada Miñán, de 35 anos, foi xulgada por rebelión e condenada a dous anos de prisión. Ao seu fillo mobilizárono para o exército sublevado e morreu na fronte. Francisca Blas García, de Nós, foi xulgada tamén en A Coruña por incitación á rebelión, pero tivo sorte e o seu procesamento sobreseuse.

As irmáns Encarnación é Andrea García Veiga foron acusadas de apoiar a resistencia ao réxime. Encarnación, de 32 anos e veciña de Regueiro de Ans, foi detida en 1951 e xulgada en A Coruña por asasinato e condenada a dez anos de cárcere. Tamén foi acusada de apoiar á guerrilla. A súa irmá Andrea, de 45 anos cando foi detida, tamén foi xulgada e condenada a oito anos de prisión por ter agochados a José Garrido Pasandín e ao seu fillo Eduardo Garrido Otero, que despois serían fusilados no Campo da Rata na Coruña.

Sara Garrido Otero, filla de José e irmán de Eduardo, aínda contaba o ano pasado a este xornal, con 92 anos, como, con só seis ou sete anos, xa avisaba cando chegaban os axentes. Dixéronlles que foron soterrados nunha fosa común no cementerio coruñés. O BNG homenaxeou o ano pasado a estes dous represaliados de A Gándara.

“Estiveron no cárcere de Amorebieta no País Vasco bastante tempo. Despois viñeron de novo para Nós. Encarnación tivo un fillo que era batería na orquesta Os Vencedores de Sarro, pero morreu atropelado polo tranvía en Osedo. Eu coñecíaas de toda a vida”, conta José Luis Cacheiro, veciño de Nós e un dos responsables da asociación veciñal hai anos.

Cacheiro lembra tamén a outras dúas mulleres das que non hai rexistros. “Unha muller e a súa filla que vivían preto do cruce de Vilanova, creo que eran familia do guerrilleiro Casteliño. Na miña casa contábase que cando viñeron do cárcere blanqueáralles o pelo”, afirma. “O malo é que hasta agora disto non se falaba e agora que se fai, moita xente xa morreu ou xa é moi maior. Eu xa non podo preguntarlle a miña nai. Se se falase cos maiores antes....”, sinala Taboada.