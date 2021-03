Al acercarse las ocho de la mañana llega el Perribús a San Andrés en A Coruña y el dueño baja al portal el perro, que sube al vehículo y queda sujeto con su anclaje de seguridad. Tras recoger a todos los clientes perrunos en distintos domicilios por la comarca, llegan a las instalaciones de Montrove en Oleiros donde pasan el día haciendo ejercicios al aire libre, saliendo a dar un paseo, y sobre todo “socializando” con otros canes. Este novedoso servicio de guardería con transporte a domicilio incluido ha tenido una enorme aceptación al cubrir una necesidad que demandaban hace mucho tiempo los dueños de estos animales.

“Con este servicio de guardería los cogemos a las ocho de la mañana y los devolvemos sobre las ocho de la tarde, pasan aquí todo el día. En el bus van sujetos con unos anclajes con arnés a unos enganches de seguridad”, explica Victoria Someso, una de las adiestradoras de la escuela de educación canina Cruz de Calatrava, que dirige Mariano Chico.

Este educador y adiestrador canino hacía tiempo que había detectado esta necesidad porque hoy en día por las circunstancias laborales muchas veces hay poco tiempo para estar con estas mascotas, que terminan teniendo ansiedad por estar tanto tiempo separados de sus dueños y pueden terminar con conductas perjudiciales. Aunque algunos canes lo llevan peor que otros, según la raza, todos necesitan hacer ejercicio diario y tener su espacio.

“Hay mucha gente que por motivos de trabajo no está mucho tiempo en casa y no está tranquila por dejar al perro solo tantas horas. Aquí no están solos, están con otros perros y socializan, también les ayuda en su educación. También hay gente mayor que tiene un animal que necesita mucha actividad y ellos no pueden sacarlo todo el tiempo que necesitan, y son los que más recurren a este servicio”, destaca Victoria Someso. Aquí traen incluso cachorros, que requieren más cuidado, y sus tres comidas diarias. Son ocho horas diarias en las que la mascota va a estar acompañada, un servicio que sale a quince euros el día suelto y a diez si se plantea para toda la semana.

“Está funcionando muy bien, la gente está muy contenta porque ven el cambio que se produce, perros que son inseguros o reactivos incluso con otros perros, mejoran muchísimo su comportamiento”, destaca Someso.

Tienen una media diaria de entre doce y quince canes en este servicio de guardería, procedentes de toda la comarca coruñesa, un gran número de ellos del centro de la ciudad de A Coruña.

Esta escuela de adiestradores caninos y de educación y modificación de la conducta que cuenta con este servicio complementario de guardería ahora, no ha notado el impacto de la crisis por la pandemia y han seguido teniendo clientes, incluso a pesar de que durante el confinamiento todo el mundo quería tener perro en casa para poder salir del domicilio.

Este centro oferta incluso un campamento de Semana Santa en estas instalaciones de Montrove, dirigido específicamente a niños entre 5 y 12 años, para que adquieran conocimientos del cuidado, higiene y obediencia con sus mascotas, y también las obligaciones y sacrificios que supone y el respeto que les deben de tener a los animales, que bien cuidados son los grandes compañeros y más desinteresados.