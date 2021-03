El Concello de Carral ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación contra el auto del mes pasado que decretó el sobreseimiento libre de la denuncia contra el exalcalde, el popular José Luis Fernández Mouriño, por una obra presuntamente inacabada en Rúa do Souto, en la capital municipal. El Ayuntamiento reclama revocar el archivo y continuar con la tramitación de las diligencias de investigación.

En su recurso, el Concello alega una “evidente infracción de procedimiento” ya que no se atendió su petición de dar copia y traslado de las diligencias de la del Juzgado de Instrucción número 3 —que archivó una denuncia por la misma obra impulsada por el PSOE en 2011— ni se dio traslado antes de la resolución de archivo a las partes —Ayuntamiento y Fiscalía—, lo que “implica una evidente nulidad de actuaciones en el auto dictado, la ser necesario el pronunciamiento previo a su dictado del Ministerio Público, garante y ejerciendo el interés público, y el de esta representación en calidad de perjudicado”, defiende.

El recurso del Concello rechaza también en el recurso que el auto que decreta el archivo asimile las diligencias por esta denuncia a las tramitadas a raíz de la demanda impulsada por el PSOE en 2011, que se archivó. “No nos encontramos ante el mismo objeto”, sostiene el escrito. Detalla que “los hechos investigados en las presentes diligencias son y deben ser la falta de cumplimiento del proyecto que obtuvo la subvención [de fondos estatales del Plan E]” y que “la pericial solicitada en su día en Instrucción 3 [Juzgado que sobreseyó la causa hace una década] no analiza la cuestión”.

El Ayuntamiento puso en conocimiento de la Fiscalía la existencia de tramos de aceras proyectados que quedaron inacabados en la Rúa do Souto, obras que sin embargo se certificaron y se recepcionaron por el Concello el 31 de diciembre de 2010, cuando era alcalde Mouriño. Denunció también que se habían instalado menos farolas de las proyectadas.

Bronco pleno extraordinario

El portavoz del PP y exalcalde, José Luis Fernández Mouriño, defendió ayer, en el pleno convocado a petición de su grupo para solicitar explicaciones sobre el estado de la demanda, que sí se habían ejecutado las obras proyectadas, y se remitió a un informe de un perito judicial. En una bronca sesión extraordinaria —a la que siguió otra, también extraordinario—, Mouriño reprochó al alcalde, Javier Gestal, que se gasten “18.000 euros” del Concello para intentar meterlo “en la cárcel”. Argumentó, además, que él no revisaba las obras, sino que confiaba en los informes elaborados por los técnicos.

El actual regidor defendió que su Gobierno local —Alternativa dos Veciños y PSOE— inició este procedimiento al comprobar que no podía concurrir a una subvención para completar los tramos de aceras que faltan en Rúa do Souto porque la ejecución de aceras en esa vía ya había sido subvencionada. Garantizó que su Ejecutivo actuará siempre que vea un posible “perjuicio para el Concello”. Sostuvo que por ahora solo se han gastado en el abogado 847 euros y reclamó a Mouriño que explique por qué no está la obra terminada.