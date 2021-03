El Parlamento escenificó ayer el consenso político para instar a Xunta y Gobierno a recurrir en casación la sentencia de la Audiencia Provincial que confirma que el pazo de Meirás es público, pero que condena al Estado indemnizar a los herederos del dictador como poseedores de buena fe por los gastos útiles (de mejora) y necesarios (de mantenimiento) desde 1975. Los tres partidos con representación en la Cámara, PPdeG, BNG y PSdeG, estuvieron finalmente de acuerdo en instar a Xunta y Estado a recurrir el fallo para evitar que la recuperación del pazo de Meirás suponga un “nuevo coste para el pueblo gallego” y “que los herederos del expolio obtengan ningún beneficio económico del mismo”.

Fue un debate intempestivo, a deshora. Las proposiciones del BNG y el PSdeG se sometieron a votación tras el anuncio del Gobierno de que rectificaba y que finalmente sí alegará ante el Supremo. La Xunta, por su parte, ya había avanzado que se adheriría a lo que decidiese al Estado, por lo que las cartas ya estaban echadas antes del debate. La sesión, pese a la unanimidad, fue bronca, agria. La propuesta transaccionada para instar a Xunta y Estado a recurrir la sentencia en consonancia con el acuerdo del Parlamento de 2018 de evitar que la recuperación de Meirás suponga un nuevo coste para el pueblo prosperó, pero entre reproches y dudas del PSdeG y del PPdeG sobre la posibilidad de evitar una indemnización a los Franco.

El diputado del BNG Luís Bará fue el encargado de abrir la ronda de intervenciones. El nacionalista celebró que la “presión social e institucional” lograse “doblar el brazo al Gobierno central y a la Xunta” y defendió la importancia de recurrir el fallo “con un insoportable tufo franquista” por razones jurídicas y “éticas”. “Deberían aprender que no se trata solo de recuperar un pazo, sino de recuperar la dignidad del pueblo gallego. El pazo es un símbolo, un lugar de terror, de extorsión, de chantaje e impunidad, tenemos que pensar en restaurar la memoria y la honra de todas las víctimas”, defendió el nacionalista, que le echó en cara al Gobierno de Pedro Sánchez y a la Xunta sus vaivenes en este punto. Bará reivindicó el “ingente” trabajo de los colectivos memorialistas y, especialmente, de los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores del manifiesto para instar el recurso que recabó en unos días más de 3.000 firmas.

El PSdeG defendió el compromiso del Gobierno con la causa. El diputado Pablo Arangüena reivindicó la recuperación del pazo de Meirás como un logro del Gobierno de Pedro Sánchez. “El pazo se recuperó gracias a la voluntad política de un Gobierno progresista y al trabajo de la Abogacía del Estado, no gracias a la demagogia y el populismo, no gracias a las pancartas, sino gracias a la voluntad del Gobierno”, recalcó Arangüena, que negó que la presión social hubiese doblado el brazo al Estado y que llegó a negar que el Gobierno hubiese comunicado oficialmente a los medios su decisión de recurrir, aunque sí lo hizo (a este diario, hasta en dos ocasiones).

El PSdeG tachó de “disparate” los ataques del BNG a la sentencia, negó que exista un sesgo ideológico e instó a distinguir entre el debate histórico y el jurídico. Arangüena recordó que los poseedores de mala fe tienen derecho a ser indemnizados por los gastos necesarios de conservación y apeló a las dificultades de recurrir en casación la consideración de buena fe (que da derecho también a los Franco a recibir una compensación por los gastos útiles y a hacer suyos los ingresos durante todos estos años). “Los gastos necesarios van a ser difíciles de evitar” apuntó y defendió: “No pedimos que se recurra porque sea recomendable técnicamente, sino por una cuestión ética y moral”. Aunque Arangüena dedicó buena parte de su intervención a reivindicar la recuperación de Meirás como un éxito del PSOE, agradeció también el papel de colectivos memorialistas y de personas que “pusieron su grano de arena” en esta conquista. “Reconozcamos a todos, también a los de las pancartas, pero dejando claro que fue gracias a la voluntad de un Gobierno progresista”.

La intervención del PSdeG no solo recibió las críticas del BNG, también del PPdeG. “La sentencia es un éxito incontestable de todas las instituciones, de todas, del Gobierno del Estado también, pero ni más ni menos. Es un éxito de todas las personas e instituciones que trabajaron durante años”, le reprochó el diputado popular José Alberto Pazos, que no tuvo reparos en elogiar la labor de sus rivales: “El BNG hizo mucho más que ponerse detrás de las pancartas”, incidió. Pazos le echó en cara al PSdeG sus vaivenes, leyó varios tuits de Arangüena contrarios al recurso y acusó a los socialistas gallegos de cambiar de postura en función de las “llamadas de Ferraz”.

El PPdeG si coincidió con los socialistas a la hora de criticar los ataques del BNG a la sentencia. “Discrepar de la Justicia es legítimo, criminalizarla, no. La historia tiene derecho a juzgar a Franco con la máxima dureza, pero la Justicia debe tratar a sus herederos como a cualquier ciudadano” . En la misma línea que los socialistas, el PP defendió que se ha logrado el objetivo esencial, recuperar el pazo de Meirás. “Seamos conscientes del momento histórico: un símbolo del dictador está a punto de revertir en el pueblo al que avasalló”, incidió el diputado conservador, que instó a sus oponentes a no generar “falsas expectativas” al defender “no pagar ni un euro a los Franco”: “No es un precio que se le paga a los Franco, es un precio por vivir en un estado de derecho”, defendió Pazos, que alegó que la liquidación posesoria no implicará “un enriquecimiento”.

En la segunda ronda de intervenciones, el debate, lejos de reconducirse, se agrió más. El PSdeG mostró una fotografía del fundador del PP, Manuel Fraga, con el uniforme de Falange y sacó también a relucir los sobres de Bárcenas. El BNG le echó en cara al PSOE que pretenda ahora atribuirse el mérito de recuperar el pazo y presuma de haber sido el primero en instar su devolución “cuando lo que hizo fue perpetuar la impunidad durante 30 años”. Tras los reproches, llegó la unanimidad. Todos los grupos apoyaron que Xunta y Estado recurran: “Unanimidad, da gusto”, resumió, satisfecho, el presidente del Parlamento, Miguel Santalices.

De celebraciones y victorias

El Concello de Sada, el primero en anunciar que recurriría la sentencia, expresó ayer su satisfacción por el cambio de criterio del Gobierno y el acuerdo unánime del Parlamento. El Ayuntamiento, que ya había presentado un voto particular en la comisión de expertos contra la consideración de buena fe, envió cartas al resto de administraciones para explicarles los motivos por los que cree que el fallo no se ajusta a la prueba practicada. Iniciativa Galega pola Memoria celebró ayer también el anuncio de Xunta y Estado de recurrir, que considera a una victoria “de la lucha por la memoria del pueblo gallego”.

El líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, emitió ayer un comunicado para celebrar el acuerdo. “Esperamos no tener que pagar ni un solo euro a los Franco” , apuntó.