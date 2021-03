¿Qué tal en el proyecto?

Muy bien. Yo me encargo del software, escribir código. Estamos aprendiendo a programar en un programa que no conocíamos, buscando información para el GPS y para adaptar programas.

Mucho trabajo y horas, ¿vale la pena?

¡Uf, sí! Es como a alguien a quien le gusta el fútbol, que dedica tiempo al fútbol. A mí me encanta la tecnología. Es como jugar, realmente. Me gusta mucho, es a lo que dedico mi tiempo y estoy encantada de que me lo dejen llevar a casa. Este año me cambié de instituto porque en el otro no salía la optativa de Tecnología Industrial.

Es la única chica del grupo.

Estoy acostumbrada. En el otro instituto, en el club de tecnología también éramos solo dos chicas.

¿Por qué tan pocas chicas en la ciencia?

Creo que la sociedad juega un rol muy importante. Aunque sea muy sutilmente, desde pequeña te van metiendo en la cabeza eso. Todo lo que ves es eso. En el currículum escolar, cuando te hablan de famosos, son todos chicos. La única chica que te encuentras es Marie Curie. Pero nadie te dice que la primera persona en escribir un programa informático fue una mujer, Ada Byron. Y que en la típica frase “Houston, tenemos un problema”, la que respondió y lo arregló y probablemente les salvó la vida fue una mujer. Y que la que estaba de jefa y diseñó el programa que realmente hizo llegar la hombre a la luna fue una chica.