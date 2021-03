La avenida de Os Bosques es una de las calles principales del núcleo urbano de Arteixo, ya que comunica la avenida de Fisterra y el paseo del Balneario. El plan de asfaltados del Concello correspondiente a 2019, que está en ejecución en varios lugares, incluye la renovación de esta vía de la capital municipal, en la que la acera aumentará de tamaño en los seis cruces existentes, lo que mejorará la visibilidad de los peatones al no estar los coches aparcados tan cerca de los pasos de peatones. La obra arrancará hoy y tendrá una duración aproximada de tres semanas, que podrían variar en función de si hay lluvias o no.

La mejora de la avenida de Os Bosques empezará con la ampliación de las orejas de las aceras (esquinas). El Concello explica que hoy está previsto colocar la señalización para prohibir el estacionamiento de vehículos en el entorno de los cruces para que los operarios inicien las obras durante la jornada de mañana. El proyecto de obra recoge que el objetivo es ampliar los espacios destinados a peatones para “mejorar el ataque” de las personas “al cruce de la calzada”. “Con este sobreancho, los peatones verán mejor y serán mejor vistos por los vehículos cuando se dispongan a cambiar de acera”, indica el documento.

Una vez concluido este paso, la obra continuará con el asfaltado de toda la calle. Se realizará una limpieza de los márgenes, se repararán los baches y se extenderá una nueva capa de rodadura.

En la curva que hay esta avenida en la zona más próxima a la avenida de Fisterra, en la que ahora hay unos pivotes, serán ampliadas las aceras para evitar estacionamientos, ya que aquí el camión de la basura y otros vehículos de reparto tienen dificultades para pasar debido a que la calzada es estrecha. En el resto de la calle se conservarán las actuales plazas de aparcamiento.

La piscina de Meicende, en obras

El Concello de Arteixo inició a finales de febrero las obras del nuevo complejo de piscinas que darán servicio a los cerca de 8.000 vecinos de la parroquia de Pastoriza, donde se incluye el núcleo urbano de Meicende. El nuevo edificio, que se sitúa en una parcela de 23.000 metros cuadrados, albergará dos piscinas (una de ellas de iniciación, destinada sobre todo a los niños), un gimnasio de 500 metros cuadrados y tres salas de actividades destinadas a diferentes disciplinas deportivas de 144 metros cuadrados, 183 metros cuadrados y 127 metros cuadrados.