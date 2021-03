La actual concesionaria de la gestión de los cuatro complejos deportivos municipales de Oleiros, FCC Aqualia, ha cuantificado en 154.531 euros las pérdidas que registró solo entre el 13 de marzo, la víspera del decreto de confinamiento por el COVID, y el 25 de junio, cuando se reanudó actividad poco después de desconfinar (algo más de cuatro meses), al tener que cerrar todas las instalaciones. La adjudicataria solicitó al Concello la suspensión de contrato por la imposibilidad de prestar el servicio debido a las medidas sanitarias adoptadas por el Estado y el 23 de junio la Junta de Gobierno Local oleirense acordó levantar dicha suspensión.

Este cálculo de la empresa incluye las nóminas del personal y otras facturas abonadas durante esos meses de parón obligado. El alcalde, por decreto, ya autorizó recurrir al fondo de contingencia para abonar estas compensación de pérdidas a la empresa.

La técnico de Contratación, la secretaria accidental y también el interventor municipal informaron favorablemente esta resolución de compensación de las pérdidas, por lo que se prevé que ahora la Junta de Gobierno Local autorice disponer del gasto y reconocer como obligación el abono a Aqualia de estos 154.531 euros en concepto de indemnización para restablecer el equilibrio económico del contrato.

La concesionaria tenía más de 400 usuarios entre las cuatro instalaciones deportivas (dos en Perillo, una en Oleiros capital y otra en Arillo) pero debido a la actual situación sanitaria este número se ha reducido a la mitad.

La situación aún no ha mejorado por lo que el alcalde llegó a apuntar que incluso se podría pensar en cerrar alguna piscina municipal. Sin embargo por ahora no se ha tomado esta medida drástica. Tampoco se descarta que la empresa solicite más compensaciones al no equilibrar su situación desde junio hasta la actualidad.

Esto sucede justo cuando está a punto de finalizar la concesión de las cuatro piscinas tras once años de contrato y prórroga de FCC Aqualia. El Ayuntamiento ya sacó a contratación hace unos días la nueva licitación por un período más largo, quince años en total (diez y cinco de prórroga).

El importe neto de la cifra de negocio para todo el período de esta nueva adjudicación, IVA incluido, asciende a 30,8 millones de euros (es uno de los contratos municipales de mayor importe, junto con el de limpieza viaria y mantenimiento de jardines).