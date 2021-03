Arteixo es el único municipio de la comarca de A Coruña que permanece en el nivel de restricción alta por la incidencia del COVID. Esto tiene repercusiones en la hostelería local, ya que por ahora solo se puede servir en terrazas. Ante esta situación, muchos establecimientos llevan cerrados desde mediados de enero (momento en el que se endurecieron las medidas sanitarias) porque no tienen sitio para colocar mesas y sillas en la vía pública por ser muy estrecha o por no poder hacerlo en una plaza de aparcamiento. Desde entonces estos negocios solo han visto llegar facturas. “El Concello podía ser más flexible con las terrazas, llevamos dos meses cerrados”, asegura uno de los hosteleros afectados, Santi Iglesias, de la cafetería Castelao, en la calle Ría de Noia.

En el caso del local que regenta Iglesias el problema es que no puede tener terraza porque hace un par de años el Concello le obligó a retirar la que tenía en una plaza de aparcamiento porque un informe advertía que el camión de bomberos no podía girar en este punto. La mala suerte quiso que con esta situación vino el virus. Este hostelero relata que lleva con la persiana bajada desde el mediados de enero. Reclama facilidades al Gobierno local debido a que esto es una situación de “emergencia” y apunta que se podrían hacer peatonalizaciones provisionales en algunos días. Asegura que en el núcleo urbano hay siete establecimientos hosteleros abierto frente a más de una treintena cerrado por estar en su misma situación. A sus 60 años de edad no sabe cuál va a ser su futuro laboral si la pandemia se prolonga mucho más en el tiempo.

A pocos metros de la cafetería Castelao está La Ventana, otro bar de la avenida de los Bosques que permanece cerrado por no poder montar una terraza al no disponer de espacio. Su dueño, José Manuel Dopico, se siente impotente ante la situación que le toca vivir. “Revisan las medidas y sigues sin poder abrir. No se dan cuenta que no estamos ingresando dinero”, indica. Este hostelero clama por “ayudas al pequeño comercio” y pide facilidades para poder subsistir. Además, critica que en Arteixo la Xunta no permita servir en interiores, pero en cambio sí haya permitido que los vecinos del municipio se puedan desplazar a otros municipios en los que sí hay servicios en el interior de locales.

Sobre la posibilidad de una peatonalización de la avenida de Os Bosques, advierte que necesita dinero para poder pagar una terraza y garantías de que se podrá mantener en el tiempo. Dopico recuerda que el Arteixo Centro Comercial Aberto, agrupación en la que es secretario, ya propuso el pasado año cerrar al tráfico de forma provisional algunas calles como se hizo en otros ayuntamientos como A Coruña o Carballo, aunque el Concello en este caso no aceptó, con lo que no puede montar una terraza.

En la avenida de Os Bosques también tiene su negocio Elvira Cailos, que regenta la tienda de ropa Tres Sorrisos. Ante una posible peatonalización, asegura que esta calle tiene un “flujo de coches muy importante” y queda mucha “visibilidad”, aunque admite que la pena que a situación de la hostelería, que no puede abrir sus negocios al no poder montar las terraza. Propone que se realice una acera más ancha de un lado o que se reforme la calle para que tenga una plataforma única. También necesaria una mejora de la iluminación, ya que el vial es oscuro.

Un plan para peatonalizar nueve calles

El Arteixo Centro Comercial Aberto, representantes de la feria y de la Asociación Galega en Defensa das Axencias de Viaxes hicieron pública en febrero una estrategia con medidas para intentar paliar los efectos negativos de la crisis del COVID. El documento, denominado Plan Global de Reactivación da Economía de Arteixo, recoge iniciativas como la peatonalización provisional de nueves calles de la capital municipal y la aprobación de dos nuevas líneas de ayudas al sector. En cuanto al cierre al tráfico de viales del casco urbano, el documento señala que se deberían cerrar al tráfico nueve calles de forma provisional: la avenida de Os Bosques (de forma diaria) y las calles Ría de Betanzos, travesía Ría de Betanzos, Ría de Ferrol, Ría de Noia, Ría de Arousa, Ría de Vigo, Ría de Pontevedra y Flores los fines de semana y las jornadas festivas.

La respuesta del alcalde, Carlos Calvelo, al cierre al tráfico de estas vías fue que hace falta consenso y un estudio sobre la circulación de vehículos. “Para ampliar las zonas peatonales hace falta un consenso mayoritario. No se puede hacer sin participación”, señaló el regidor.