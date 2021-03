Con alumnos llegados de Tarrío y de una escuela que había junto a la iglesia de Vilaboa echó a andar hace 40 años el colegio Sofía Casanova. Era enero de 1981 y por entonces eran todavía ocho cursos de EGB los que se impartían en los colegios. Luego llegó la Primaria, se incluyó Infantil, y se dio el aumento de población en el concello de Culleredo que llevó a desbordar las ratios —máximo 25 alumnos por aula—, y se sucedieron las mejoras en infraestructuras, como la construcción de zonas cubiertas, recuerda el director del centro, Juan Platas, que llegó al Sofía Casanova en 2002 y dos años después se puso al frente de la dirección.

El colegio se ubica en un núcleo que fue paradigma del gran crecimiento de localidades del área de A Coruña en las últimas décadas. “Es curioso porque aquí pasó al revés de lo habitual: los abuelos vivían en la ciudad y los jóvenes venían aquí porque la vivienda aún era mucho más barata”, cuenta la profesora de Primaria Concha Pedrido, en el centro desde 1995. En el mismo año llegó al colegio el orientador, Alberto Veleiro, quien compara el caso de Vilaboa años atrás con la situación reciente en Novo Mesoiro.

Las mejoras en las infraestructuras, desde los tiempos en que la habitual práctica de teatro en el centro se realizaba en un escenario formado por pupitres y tablones, continúan. “Esta biblioteca [en la que conversan] se amplió hace dos meses”, señala Veleiro. “Y al principio no había edificio de Infantil, así que se usaba el antiguo comedor. Y no había patio cubierto ni columpios. En algún momento un aula era un curruncho de un pasillo y la biblioteca era un aula, no se podía usar como biblioteca”, apunta Platas.

Si los cambios en los espacios marcaron las dinámicas en el centro, la llegada de las nuevas tecnologías no se quedó atrás. “Cuando llegamos había un ordenador preWindows en el despacho del director. Ahora, si no hay internet, el colegio no funciona de forma adecuada. Y antes solo había encerado de tiza, ahora hay pantallas táctiles en todas las aulas”, comenta el orientador. “Al final, es igual si el libro es el rey de la clase. No debería mandar el libro. Lo que sí hay ahora son muchos lugares para sacar información más agradable para ellos”, señala Pedrido, que deja ver alguna reticencia a la preponderancia de lo tecnológico en la enseñanza.

El impacto de las nuevas tecnologías va mucho más allá del modo de impartir las clases. “Ahora, lo que los niños quieren ser de mayores es youtubers o influencers. Y hay que explicarles lo que es una enciclopedia”, asegura la jefa de estudios, Pilar Mejuto. “Y alguna tiene un canal de YouTube”, apunta Pedrido. “Están más informados, pero tienen la información menos estructurada. Y los profesores cada vez lo tenemos más difícil. Yo a veces me siento como una show girl; ya no sé qué hacer para llamar su atención. Están sobreestimulados”, afirma la docente.

Los docentes coinciden en que, con nuevas tecnologías o no, “sabes lo que tienes que enseñar”. “Si hay que enseñar a multiplicar, hay que enseñar a multiplicar”, afirman. Señala Mejuto que en el centro abordan desde hace ya años la gestión emocional tan en auge en la actualidad. Sobre recuerdos reseñables, destacan el gran desfile de disfraces por Vilaboa, que llegó a sacar a la calle a todo el centro, impulsado por la secretaria, Susana Lema, que ejercía de “directora artística” al proponer temática —años 60 y 70, Grease, etc.—, diseñar las coreografías y plantear vestuarios acordes a la época.