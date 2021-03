Diez clínicas veterinarias, tres peluquerías caninas (sin contar las de servicio a domicilio), una tienda de alimentación animal con peluquería y clínica y dos centros de adiestramiento. Estos datos indican el elevado número de mascotas, fundamentalmente perros, que existe en el municipio de Oleiros (unos 7.000 registrados, según los datos de la Xunta) y su incremento en los últimos años pero aún más desde el inicio de la pandemia. Bien lo ha advertido el imperio Zara, que va a lanzar una colección de ropa para animales. Lavar, peinar y cortar puntas ya es un servicio tanto para animales de compañía como para sus propietarios y aumentan los salones de belleza animal, con servicios desde unos veinte euros.

“Es exagerado de clientes. Tengo lista de espera hasta después de Semana Santa. En esta época siempre hay más trabajo pero nunca como ahora. Tengo clientes de Oleiros, Culleredo, Cambre, A Coruña”, explica Antía Soto de House of Dogs. “Yo estoy a tope, hasta el 30 de este mes no puedo dar ya cita”, asegura Eli Rodil, de Eli Rodil Estilismo Canino en Perillo. “Con la pandemia no hemos tenido una bajada, incluso subió el trabajo, supongo que porque la gente está más en casa y tiene más tiempo, y tenían vacunas a lo mejor retrasadas. Y al estar tanto tiempo en casa te fijas más en el animal, en que necesita cortar el pelo y otros cuidados”, indica Lucía Pita de la clínica veterinaria y peluquería Dos Regos.

“Yo tengo compañeras en otras peluquerías y me dicen lo mismo, están a tope. Creo que la gente está más concienciada con el cuidado de sus mascotas. Yo tengo dos semanas de lista de espera”, afirma María José López de Peluquería Canina O Seixal.

Nos preocupamos más por el bienestar de nuestra mascota y también de que luzca un aspecto cuidado, hasta tal punto que muchos propietarios los llevan a la peluquería cada quince días. “Tengo clientes que vienen dos veces al año pero otros cada quince días para baño y corte de pelo. Otros son mensuales”, señala Eli Rodil.

Los cuidados que reciben en estos centros caninos no tienen nada que envidiar a los de las peluquerías de sus dueños. “Un perro te lleva de hora y media a dos horas. Primero lo baño, con dos champús, tengo ozonoterapia que es muy beneficioso para la piel. Luego lo hidrato con mascarilla y queratina, aclaro, seco, quito los nudos, cepillo y corto. Lo que más les molesta es el secador. En general se portan bien, añade Rodil.

“No solo es cortar el pelo, también las uñas, limpieza de oídos y también los dientes, tienen una pasta dentífrica especial para ellos”, asegura Antía Soto, que también baña y corta el pelo a gatos de razas como la persa que requieren este cuidado.

La mayoría de estas profesionales apuntan que las razas de moda son el caniche, “que es hipoalergénico” y el Yorkshire, es lo que más entra en estos centros, “perro de piso,” mientras que en las fincas se mantienen los de razas de mayor tamaño. “La gente está más concienciada de que si tiene una mascota tiene que cuidarla y requiere unos mantenimientos y unos gastos. Hacemos mucho deslanado, retirada de pelo viejo en perros grandes. En teoría solo cambian dos veces al año pero los que están en piso, como dentro tienen calefacción y fuera hace frío, les aparece otra muda, el organismo del animal se confunde”, explica María José López de O Seixal.

“Conciencia del cuidado animal no falta, lo que sí falta es tiempo porque todos tenemos un ritmo muy acelerado. Muchos clientes durante el día llevan el perro a sus padres, dejan al nieto y al perro con los abuelos. Con el confinamiento creo que se han dado cuenta, son más conscientes de la compañía que hacen y sus beneficios y de que hay que cuidarlos”, destaca Lucía Pita, quien afirma que durante el confinamiento solo tuvo parón en venta de alimentación. Ahora ha notado un incremento de ventas en collares, “porque los sacan más”, y también juguetes.

Las mascotas están cada vez más cuidadas y eso conlleva que viven más tiempo y por lo tanto terminan por ir más al veterinario debido a patologías asociadas a la edad, igual que las personas. “Hay muchas patologías geriátricas y tratamientos crónicos, artrosis, problemas cardíacos. Antes el dueño te decía pues lo que dure, ahora, si tiene una artrosis, no quiere que tenga dolor. Es uno más de la familia. Antes eran más de exterior, ahora los tenemos más con nosotros, dentro de casa”, añade Lucía Pita de la clínica Dos Regos. Lo mismo señalan desde la clínica Abeiro en Santa Cruz: “Hay más concienciación de que es uno más de la familia y vienen perros más adultos con más problemas cardíacos, artrosis”.

“Aumentó mucho la esperanza de vida de los animales y se ven más problemas como artrosis, problemas musculo-esqueléticos. La gente se preocupa por su alimentación, que hagan ejercicio, y vemos más perros ancianitos. Antes un mastín vivía ocho o nueve años, ahora quince o dieciséis. Hay más preocupación por quitarles el dolor”, señala África Fernández, de la clínica veterinaria África.