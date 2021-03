Alternativa por Abegondo, uno de los dos únicos partidos de la comarca —junto con Unión con Cambre— que no presentaron su contabilidad de las pasadas elecciones municipales de 2019 ante el Tribunal de Cuentas, asegura que no presentó estas cuentas porque no solicitó la ayuda por concejal que ofrece el Estado, para la que se reclaman estos datos. Unión por Cambre eludió ayer responder a este diario sobre los motivos por los que no presentó sus cuentas correspondientes a las elecciones municipales de hace dos años. Alternativa por Abegondo y Unión por Cambre figuran en el listado entre la veintena de formaciones políticas de la provincia coruñesa que no presentaron su contabilidad sobre los últimos comicios municipales.