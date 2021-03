A Aula de Cultura de Betanzos acollerá o monólogo Contos de contrabando por conta de Avelino González dentro da programación do Concello de Betanzos no programa Lingua a escena da Rede Cultural da Deputación da Coruña. A entrada é de balde ata completar a capacidade, que na actualidade ten dispoñibles 45 butacas polas restricións derivadas da situación actual. A actuación será sábado 27 de marzo ás 20.00 horas. Avelino González é un actor, contador, monologuista e tradutor que participou e dirixiu diversas obras de teatro e é coñecido tamén polos seus traballos no cinema e na televisión.