Los alumnos del instituto Isaac Díaz Pardo de Sada mostraron ayer sus notables habilidades como dibujantes durante el taller de ilustración de la Naturaleza al que asistieron de la mano del ilustrador Suso Cubeiro.

Esta actividad en un aula del centro educativo fue impulsada por el Concello de Sada y la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Este obradoiro de ilustración sobre elementos de la Naturaleza forma parte del programa EducandonaBiosfera, que apuesta por la sensibilización y la formación en valores entre la juventud.

Suso Cubeiro, artista local, dejó como regalo al alumnado una ilustración de un ave rapaz con una dedicatoria: Para as rapazas e os rapaces do IES Díaz Pardo, co meu cariño.