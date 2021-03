El Concello de Culleredo denuncia la “saturación absoluta” del bus metropolitano el pasado fin de semana y exige “medidas inmediatas” al Gobierno autonómico, que tiene las competencias en transporte intermunicipal. El Ayuntamiento anuncia que la Policía Local realizará labores de vigilancia para comprobar que no se superen los aforos máximos “ante la pasividad de la Xunta”, que replica que se han reforzado los servicios. El Concello avanza que, si la situación no mejora, planteará “la llegada del bus urbano de A Coruña a las localidades limítrofes de Fonteculler, Vilaboa y O Burgo”.

El Gobierno cullerdense sostiene que “el pasado fin de semana la situación se dio en varias expediciones, con los vehículos atestados de viajeros, lo que incluso provocó incidencias en alguno de los servicios, tal y como trasladaron numerosos usuarios”, relata. Los trayectos en los que se dio el problema “fueron los que unen Culleredo con A Coruña en horas punta”; como “la expedición del mediodía y la de última hora de la tarde”, detalla. El alcalde, José Ramón Rioboo, considera “inadmisible una situación de esta índole en este contexto sanitario” y demanda a la Consellería de Infraestruturas, titular del servicio, “medidas inmediatas” para que no se repita. “La seguridad de los viajeros es irrenunciable”, subraya e incide en que “la Xunta debe extremar las labores de inspección en los servicios, cuestión que no está ocurriendo”, por lo que la Policía Local realizará controles el próximo fin de semana. El Ayuntamiento achaca la saturación a la reducción de frecuencias en horas punta y urge a incrementar los servicios. “El transporte metropolitano debe guiarse por criterios de calidad, no por los económicos”, asevera.

La Xunta asegura que “según la concesionaria, para dar cumplimiento a los servicios en la línea B1 (Entrexardíns-O Burgo-San Pedro) y A1 (Entrexardíns-O Burgo - Cambre - Os Campóns), desde el pasado sábado se aumentaron las frecuencias en esta línea y también se vieron reforzadas para atender los desplazamientos a última hora de la tarde, “coincidiendo con la ampliación del horario de la hostelería. “En concreto, desde el sábado 20, se repusieron un total de 18 expediciones en estas líneas” y en los horarios de mayor demanda se mantiene el 100% de los servicios pese a haber caído la demanda un 43% en total. Añade que un cartel indica el aforo máximo y los conductores pueden pedir refuerzo del servicio según demanda.