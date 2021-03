El Concello de A Laracha celebrará a partir del próximo viernes 9 de abril la décima edición de su Primavera teatral. El auditorio del centro sociocultural de A Porta Santa, en Paiosaco, acogerá las tres funciones, con el aforo reducido inicialmente al 30% por la pandemia. Las representaciones comenzarán a las 20.00 horas.

Chola, a IT Girl, de Laura Valverde, dará el pistoletazo de salida a la programación. La siguiente función se celebrará el viernes 16 y correrá a cargo de la compañía Malasombra Produccións, que llevará a escena Go On!, una comedia protagonizada por Xoque Carbajal y Jouse García dirigida por Marcos Orsi. El ciclo finalizará el viernes 23 de abril con una versión de Mostellaria a cargo de la compañía teatral Corzo Producciones.

La entrada será gratuita hasta completar el aforo permitido. El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de A Laracha en colaboración con la Diputación de A Coruña.