Las terrazas de la Avenida da Praia, en Sada, han pasado a depender del Concello, que solicitó la cesión provisional del suelo a Costas para que los hosteleros disfruten de las mismas exenciones que el resto de locales. Aunque Costas y el Concello aún no han aprobado el convenio definitivo, los permisos de terrazas han pasado a depender del Ayuntamiento. Y no a gusto de todos.

El propietario del bar O Pazo denunció ayer el retraso del permiso, que solicitó el 4 de diciembre. Ángel Dubra, marido de la edil del PSOE María Pardo, sospecha de motivos “políticos” y critica que otros locales que solicitaron la autorización después ya han instalado la terraza. “Me pidieron que subsanase la documentación y presenté todo lo que me requirieron el 11 de enero”, denuncia el hostelero, que relata que, harto de esperar, llamó a Urbanismo hace unos días y le dijeron que faltaba un compromiso del seguro: “No me habían dicho nada de eso cuando me requirieron documentación, lo presenté y sigo esperando”, critica.

El alcalde, Benito Portela, recalca que trata a todos los hosteleros “por igual” : “Trabajamos a marchas forzadas para regularizar todas las terrazas de Sada y permitir trabajar a todos con garantías”, recalcó. Portela apuntó que el permiso de O Pazo acababa de ser concedido tras llegar el compromiso del seguro. A la tarde, el propietario negó haber recibido ninguna notificación, daba por perdida la Semana Santa y avanza que se plantea tomar medidas legales.