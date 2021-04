O espectáculo de narración oral pola igualdade Carabranca, interpretado por Iria Pinheiro, representaráse este domingo día 11 de abril ás doce do mediodía na Fábrica. Esta peza forma parte do programa Apego de fomento do galego polo que terán preferencia os inscritos neste plan. A obra está baseada nun conto de Iván Sende e dirixida a maiores de 3 años.