La Primavera Teatral regresa a Paiosaco bajo la organización del Concello de A Laracha y alcanzando su décima edición. En las tres próximas semanas el auditorio del centro sociocultural acogerá otras tantas funciones con el doble objetivo de ofrecer a la ciudadanía una oportunidad para acercarse a las artes escénicas presenciando espectáculos de estas características y de apoyar al sector cultural, especialmente afectado por la crisis del COVID, según indica el Gobierno local.

El primer espectáculo será mañana a las 20.00 horas. Será Chola, a IT Girl. La próxima semana, el viernes 16, llegará Go On! y el viernes 23 será el turno de Mostellaria.

En cumplimiento de las medidas de prevención de contagios de coronavirus, el aforo será limitado y el público asistente tendrá una separación de metro y medio durante la obra. La entrada es gratuita y por orden de llegada hasta completar la capacidad máxima de la sala.