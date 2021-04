El Concello de Bergondo tramita 37 sanciones por incumplimientos de la normativa para frenar la propagación del COVID-19. Las multas fueron notificadas por la Guardia Civil, la Policía Local y la Policía Autonómica, según informó el Gobierno local tras la reunión semanal con las fuerzas de seguridad.

Seis de las 37 propuestas de sanción corresponden a una fiesta entre no convivientes en una vivienda que se llevó a cabo durante los días festivos de Semana Santa. Del resto, diez son por ir en el coche con no convivientes sin llevar la mascarilla, tres a locales de hostelería por incumplir la normativa de distancia entre mesas en terrazas, una por fumar en un espacio no habilitado y 14 por no llevar la mascarilla puesta, informa el Concello en un comunicado.

El Gobierno local insiste en la importancia de “usar siempre la mascarilla” y “no bajar la guardia” para evitar una “vuelta atrás” y “perjudicar más a los locales de hostelería” y a la ciudadanía en general.