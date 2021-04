El Ayuntamiento de Oleiros encargó a una empresa de Cambre, Serye Ingenieros, la redacción de un estudio técnico y económico para la gestión del servicio de suministro de agua en el municipio. Fue un contrato menor, por valor de 13.915 euros, según la factura del pasado mes de enero. El Ejecutivo local ha explicado que de momento está “estudiando” este informe sobre la viabilidad técnica y económica de que sea el propio Concello el que gestione de forma directa este servicio en lugar de una empresa como ahora, Sergesco.

El Concello, si municipaliza el abastecimiento de agua, seguiría así la senda de concellos como Arteixo en 2013, subrogando al personal de la empresa. En el caso de Oleiros, Sergesco gestiona este servicio desde hace treinta años y lleva más de veinte con prórrogas sucesivas porque caducó en el año 2000.

Estas prórrogas tácitas sin acuerdo expreso eran una anomalía porque la legislación obligaba a que un contrato tuviese una duración determinada, sin posibilidad de prórrogas tácitas, para que no se convirtiesen en contratos eternos. En 2017 sin embargo el Ejecutivo sí que propuso y acordó la nueva prórroga con Sergesco de forma expresa. No obstante el alcalde apuntó en el último pleno que estudia municipalizar este servicio en lugar de sacar un contrato por fin, que era la primera opción. Por ahora aún no se ha tomado una decisión, según fuentes municipales.

Este proyecto sobre la gestión del agua es uno de los 380 contratos menores realizados por el Ayuntamiento en estos primeros tres meses del año 2021. En este listado hay veinte facturas de 2020 y también una de 2019 , una fuga del bombeo de Bastiagueiro.

Entre estas contrataciones de menor importe y que son encargadas de forma directa, figuran también, entre enero y marzo de este año, la redacción de un estudio de detalle, proyecto de equidistribución y proyecto de urbanización de un polígono de suelo urbano no consolidado en Franzomel (a cargo del estudio Monteoliva por 3.085 euros).

Las pasarelas peatonales elevadas sobre la Nacional VI, solo en limpieza, higienización y desodorización de los ascensores, ya le cuestan al Ayuntamiento 2.904 euros al año.

La inspección con una cámara robotizada de un tramo de evacuación de aguas pluviales en la avenida Che Guevara, el levantamiento taquigráfico de parcelas en la avenida Isaac Díaz Pardo o la retirada de bolsones de la procesionaria en la escuela municipal de A Canteira, son otros de los contratos menores de Oleiros en este primer trimestre.