El acusado de matar a un hombre de 44 años a la salida de un bar en Betanzos en la madrugada del 30 de diciembre de 2018, reconoció ayer los hechos durante el juicio celebrado en la Audiencia de A Coruña, aunque sostuvo que fue defensa propia.

En su testimonio reconoció que apuñaló a la víctima pero afirmó que ésta le “pegó primero” y él uso una navaja “en defensa” de su vida y después huyó del lugar del crimen por “miedo” y porque carecía de papeles (es natural de Colombia). Afirmó que la víctima estaba “enfadada” y le atacó primero y después “forcejearon”. Sobre la tenencia de la navaja, que tenía 21,5 centímetros, explicó que la llevaba para “hacer chapuzas” debido a que era pintor y realizaba trabajos.

En su testimonio también aseguró que estaba “bebido” y bajo los efectos de “sustancias estupefacientes”. Respecto al motivo del enfrentamiento declaró durante el juicio que fueron sus “insinuaciones” hacia la hermana de la víctima realizadas días atrás, aunque matizó que tenía “buena relación” con el fallecido y con su familia. El abogado de la Defensa, Manuel Ferreiro pidió una condena por homicidio, de diez a trece años de cárcel, por haber sido una pelea en la que ambos estaban bajo el efecto de alcohol y drogas y porque su defendido “no quería matarlo”.

Ataque “desmedido”

La acusación particular, en este caso que lleva el letrado Víctor Bouzas, confirmó que solicitará el delito de asesinato, que implica una condena de veinte años, al haber sido un ataque “desmedido”. El Ministerio Fiscal pide una pena de trece años de prisión para este acusado por el delito de homicidio, no asesinato como considera la acusación particular.