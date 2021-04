Tras conocer el auto de la Audiencia Provincial que revoca las medidas cautelares dictadas por la jueza de primera instancia y da vía libre a los Franco para retirar los bienes muebles del pazo de Meirás, el alcalde de Sada, Benito Portela, ha reclamado nuevamente a la Xunta que modifique con urgencia el decreto que declaró Bien de Interés Cultural As Torres en 2008 para incluir un anexo de los bienes vinculados al sitio histórico. "O la Xunta se mueve o después puede ser tarde. El pazo de Meirás quedaría degradado y desvalorizado si los Franco retiran los bienes muebles", advierte el regidor, que insistió de forma reiterada en los últimos meses en la necesidad de ampliar el decreto BIC para blindar los elementos necesarios para interpretar el sitio histórico de Meirás. La Xunta se negó hasta el momento y alegó que no era necesario, porque todos los bienes estaban incluidos en el BIC. La Audiencia desmonta ahora este argumento y afirma en su auto que las esculturas del Mestre Mateo de Isaac y Abraham son las únicas que los Franco no pueden mover sin permiso, al tratarse de bienes de interés cultural (obvian los magistrados que la biblioteca de Emilia Pardo Bazán ha sido declarada ya provisionalmente BIC, por lo que es merecedora de las mismas cautelas).

El alcalde de Sada se mostró hoy crítico con la resolución de la Audiencia, que no solo da vía libre a los Franco para retirar los bienes, sino que les da derecho también a ser indemnizados por los daños que hubiese podido ocasionarles la medida cautelar, que considera una "incautación" injustificada "sine die" impropia, en su opinión, de un estado de derecho. Benito Portela tacha de "lamentable". "El Estado no incautó nada, quienes se apropiaron de los bienes durante años fueron los Franco. El Estado de Derecho también es la defensa de la integridad de un bien", apuntó.