El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha desestimado un recurso interpuesto por las comunidades de propietarios de Párroco Villanueva contra la aprobación definitiva del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sada, en 2017. El Alto Tribunal ha desestimado las peticiones de los demandantes, con propiedades en el único ámbito del municipio que ha quedado fuera del PXOM, y que llevan ya casi dos décadas inmersos en un embrollo urbanístico.

Las comunidades de propietarios reclamaban en su recurso la anulación del plan general por los “cambios sustanciales” introducidos entre el documento de aprobación inicial, de 2012 y el de aprobación provisional. Unas modificaciones que, alegaron, les provocaron “indefensión” y que deberían haber dado pie a un nuevo trámite de exposición pública. De forma subsidiaria, las comunidades de propietarios de este ámbito la Unidad de Ejecución 8 (UE-8) el único que la Xunta dejó en suspenso en la orden de aprobación definitiva, pedían que se condenase a la Consellería de Medio Ambiente e Territorio y al Ayuntamiento sadense a “aprobar una ordenación ajustada a derecho” para finalizar de una vez las obras de urbanización y disponer de las preceptivas licencias de ocupación. En su recurso, incidían en las carencias derivadas de la situación irregular de los inmuebles, que afectaban seriamente a la calidad de vida de los residentes y a las que ni las administraciones ni la promotora daban solución.

El Alto Tribunal ha desestimado su petición de anulación del PXOM al entender que las modificaciones realizadas entre la aprobación inicial y provisional no son “sustanciales” en base a las conclusiones de los técnicos y el secretario municipal y los datos aportados por las administraciones. Aducen que los demandantes no aprobaron pruebas que refrendasen su tesis. Los jueces desestiman la segunda petición, la dirigida a condenar a las administraciones a aprobar una ordenación ajustada a derecho del ámbito. Los jueces concluyen que no puede estimarse la petición al tratarse de un sector que “no ha sido objeto de aprobación” en el PXOM, por lo que “no es posible un pronunciamiento” en la causa.

Han pasado ya más de tres años desde que se aprobó el PXOM y el Concello todavía no ha dado una solución a este sector, en el que tendría que aprobar una nueva ordenación o incorporar el planeamiento subsistente, gestado en el gobierno de Ramón Rodríguez Ares. A consulta de este diario, el alcalde, Benito Portela, afirmó que ultiman una solución, que pretenden presentar en breve y admitió la urgencia de solventar las deficiencias de una urbanización: “Es nuestra obligación, independientemente de lo que diga la sentencia”, apuntó.