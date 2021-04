La Concejalía de Urbanismo y Obras que dirige el concejal Juan Leirós de Cambre abrió un expediente a un café cantante del Paseo de Os Templarios por varias infracciones de la normativa y la propuesta de sanción es de 30.001 euros por una infracción continuada muy grave; otros 30.001 por una muy grave; y 500 euros por una grave. En total, 60.500 euros.

La primera multa responde a una denuncia interpuesta por la Guardia Civil el pasado 18 de junio, después de que el día anterior comprobase que este karaoke seguía estando abierto a pesar de la obligación de suspender toda actividad de ocio nocturno durante la fase tercera de la desescalada tras el confinamiento.

Además de abrir a pesar de que no podía hacerlo, el local, según el Concello, infringió la normativa de cierre, porque estaba abierto a las 05.40 horas de la madrugada, con clientes en su interior con consumiciones, cuando tendría que haber cerrado a las 05.30 horas. Por estas dos infracciones la propuesta municipal también incluye la declaración de la ineficacia de la comunicación previa para la actividad como café cantante, es decir que no puede volver a abrir.

Diez días después, ya en otra fase de la desescalada, la Policía Local acudió a este establecimiento y constató que incumplía la normativa de prevención establecida por el Gobierno autonómico para evitar contagios a causa del coronavirus, pues superaba el aforo permitido. Al parecer el aforo máximo permitido era de 47 personas había 75 dentro más otras 30 en el exterior.

Los agentes también comprobaron que la mayoría de los clientes no guardaba la distancia de seguridad interpersonal ni llevaban puestas mascarillas como es obligatorio como medida de prevención de contagios.

La tercera denuncia a este karaoke llegó pocos días después el 4 de julio, debido de nuevo a que estaba abierto fuera del horario de cierre permitido, al comprobar que funcionaba a las 06.20 horas de la madrugada.

Un mes para recurrir

El Ayuntamiento de Cambre ha intentado notificar esta resolución sancionadora al responsable del establecimiento pero sin éxito. Ahora le da un plazo de un mes, contado a partir de hoy, para presentar un recurso de reposición, y también puede presentar un contencioso en el juzgado en el plazo de dos meses.

El Concello cambrés en julio del año pasado ya acordó la suspensión inmediata de la actividad de este local y la Policía Local precintó el negocio, como medida cautelar después de que incumpliese estas normativas y restricciones, y desde entonces sigue cerrado.

“Me acabaron con la vida”

“Me han arruinado, me han arrasado, me han vapuleado, me acabaron con la vida. ¿Cómo voy a pagar yo 60.000 euros, que son diez millones de las antiguas pesetas? ¿De dónde saco todo ese dinero además si no puedo abrir el local desde el pasado julio, y está precintado y tampoco puedo traspasarlo?”, explicó ayer Maribel, titular del Boulevard de los Sueños en el Paseo de Os Templarios. Esta hostelera explica que ella cogió el local “cuando estaba en ladrillo” , por 170.000 euros y lo montó y puso el mobiliario, pero lo ha gestionado otra persona, que es la que realizó “todos los incumplimientos” por los que la han multado a ella por figurar como titular en la licencia. “Soy cantante y soy hostelera, no puedo cantar y no puedo abrir, ¿cómo vivo?” “¿Cómo pueden multarme a mí si yo no hice nada de eso? El lo que lo llevaba lo tengo denunciado”, explicó. Maribel destacó que quiere traspasar “pero los interesados al ver el precinto se echan para atrás”, y ella tiene un crédito que pagar y no puede trabajar paga ganar dinero, ni traspasar, ni mucho menos abonar esta multa, por lo que ha contratado a un abogado para recurrir estas multas. Destacó además que las numerosas denuncias por ruido de los vecinos, a pesar de que instaló insonorización, han influido en esta decisión del Concello con la que “se han pasado cuatro pueblos”.