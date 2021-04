El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de A Coruña ha desestimado el recurso presentado por la empresa de telefonía Orange España SL contra dos resoluciones del Concello de Oleiros respecto a la instalación de una antena donde se ubica ell Carrefour del parque empresarial de Iñás.

Orange instaló una antena de telefonía móvil en esta ubicación que no estaba prevista en el Plan de Implantación de Telefonía Móvil aprobado por el Ayuntamiento. De hecho en 2019 presentó un plan de implantación de su red en el que incluía “nuevos emplazamientos y áreas de búsqueda actualizadas”, por lo que expresamente reconocía que “añadía” este emplazamiento de Iñás, de lo que se desprende que cuando presentó la declaración responsable en el Concello en 2018, esta ubicación no estaba incluida.

La empresa recurrió la resolución municipal de 2018 en la que no se le reconoció los efectos de la declaración responsable presentada para legalizar la estación de telefonía en Iñás y acordó la suspensión de su funcionamiento. Orange presentó un recurso potestativo pero no fue contestado por lo que acudió a la vía judicial. Recordó que la legislación dispone que no es necesaria licencia ni autorización previa para instalaciones de este tipo si el operador ha presentado un plan de despliegue de red de comunicación que incluya estas infraestructuras si ésta ha sido aprobado por la Administración.

Mientras se tramitaba el recurso judicialmente, la Alcaldía emitió un decreto en 2019 en un expediente de reposición de la legalidad e infracción urbanística de esta actuación por lo que la compañía amplió la demanda para recurrir también este decreto, que aunque resolvía su demanda, consideraba que no satisfacía totalmente sus pretensiones.

El juzgado estima los argumentos del Ayuntamiento de Oleiros pero no le impone las costas debido precisamente a que durante esta tramitación del procedimiento el Concello dictó una resolución expresa reconociendo la legalización de la antena, aunque con la condición de ampliar su plan de implantación de telefonía.

El alcalde, Ángel García Seoane, explicó ayer que en el alto de Iñás, donde están ubicados depósitos de agua, se encuentran también antenas para que las compañías pongan allí sus aparatos en lugar de ubicarlos donde quieran.