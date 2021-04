Tres funcionarios de la Policía Local de Cambre, entre ellos el actual inspector en excedencia, han presentado un recurso de reposición contra la resolución del Concello del 15 de abril para crear el puesto de inspector-jefe por libre designación, que ven una “actuación ilegal”. EU anuncia que recurrirá también la resolución que “convoca un puesto fuera de la Relación de Puestos de Trabajo para hacer un nombramiento de libre disposición y libre cese de forma irregular”. Alternativa dos Veciños advirtió la semana pasada de que se preveía el nombramiento “a dedo” de “un miembro vinculado con Unión por Cambre”.

Los tres policías sostienen en el recurso que la resolución es “nula de pleno derecho” por vulnerar el procedimiento establecido, que es “un acto administrativo contrario a la ley”, constituye “un claro abuso de poder” y es “arbitrario”. Argumentan, además, que “la última RPT del Ayuntamiento cambrés no prevé esta plaza —sino la de inspector, vacante al encontrarse su titular en excedencia— que no cuenta con dotación presupuestaria, que no está justificado el procedimiento de libre designación y que debería convocarse de modo que permitiera la promoción interna de los oficiales que ya forman parte de la policía cambresa. Apuntan, además, que “la jurisprudencia, ante actuaciones similares, ha establecido de forma reiterada la nulidad de las convocatorias”. “La resolución aquí recurrida está creando, de manera ilegal, el puesto del ‘Jefe del cuerpo de la Policía Local’ que no está recogido ni en la RPT ni en la plantilla, que no está dotado presupuestariamente y todo ello con una clara finalidad ilícita y arbitraria”, afirma el recurso.

El Concello afirma que “la creación de la plaza se está realizando atendiendo a los criterios del área de Régimen Interior, es decir, siguiendo los pasos que está indicando el propio jefe del departamento”. Apunta que “a ese recurso se responderá en cuanto el departamento de Régimen Interior realice el preceptivo informe”.

EU incide en que en la RPT “consta el puesto de Inspector de Policía Local, que está vacante, pero no existe el puesto de Inspector Jefe”. “La cobertura de dicho puesto debería hacerse a través del procedimiento habitual, que es la promoción interna, garantizando el derecho de los policías a la carreira profesional”, sostiene la edil de EU, Olga Santos, que ve la propuesta “toda una aberración en cuanto a la necesaria independencia de la que debería disfrutar un cargo con responsabilidad directora y coordinadora de la Policía Local”. Cree que la convocatoria “obedece al interés de contar con un cargo con lealdade política”.