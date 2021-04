La Diputación ha atendido las demandas de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez y asumirá los gastos de mantenimiento y conservación de Villa Florentina, la quinta situada en Cecebre que acoge la Casa Museo dedicada a promocionar la obra del autor de El bosque animado. La institución provincial llevará a pleno este viernes un convenio con la entidad de difusión del literato, sin ánimo de lucro, que se había declarado incapaz de asumir los costes sin ayudas.

El acuerdo prevé que la Diputación financie “como titular de la propiedad” los gastos “relativos al mantenimiento y conservación de la Casa Museo Wenceslao Fernández Flórez”, excepto los gastos de luz, teléfono, gasóleo para calefacción, seguro de responsabilidad civil, limpieza y mantenimiento de la página web, que deberá continuar afrontando la Fundación. La entidad de promoción de la obra de Fernández Flórez se hará cargo también de posibles incrementos de gastos por estos conceptos, que en la actualidad suponen un total estimado de 3.672 euros anuales, según la estimación de gastos generales de la casa museo que recoge el acuerdo.

La vigencia del convenio tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de diciembre, también del presente ejercicio. El acuerdo se prorrogará de forma automática por anualidades hasta un máximo de cuatro años, aunque la Diputación podrá dejar sin efecto la autorización de uso “en cualquier momento y en función de sus necesidades”, con un preaviso de tres meses, detalla el documento.

El convenio prevé que la Diputación estudiará la “forma de integración del Concello de Cambre en la gestión de la Casa Museo Wenceslao Fernández Flórez, en sus diversas opciones y en particular la cesión de uso de o titularidad del citado inmueble”. El ente provincial ya aseguró el año pasado, cuando la Fundación advirtió de que no tenía capacidad de asumir todos los gastos, que negociaba con el Ayuntamiento cambrés la cesión de Villa Florentina ya desde el anterior mandato, aunque no se había llegado a acuerdo.

La Fundación advirtió el pasado verano de que no podía sufragar todos los costes y lanzó mensajes en sus redes sociales para advertir de la difícil situación y reclamar ayuda a las administraciones, en especial, a la Diputación, titular de Villa Florentina. El actual presidente, José Luis Castro de Paz, criticó que no encontraban “ninguna disposición” en la Diputación. Su predecesor, Antonio Montero, había dejado el puesto en 2014 por “falta de apoyo” público.