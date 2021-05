El Concello de Cambre asegura tener “interés” en que la sede de la Fundación Wenceslao Fernández Flórez, Villa Florentina, pase a “formar parte del patrimonio municipal”. El Ayuntamiento cambrés aclara sus intenciones para con el inmueble después de que esta semana la Diputación llevase a pleno un convenio en el que se plasmaban por escrito las condiciones de uso de la quinta de Cecebre, propiedad de la institución provincial, y se detallaban qué gastos asume esta entidad y cuáles afronta la Fundación, dedicada a difundir sin ánimo de lucro la obra del creador de El bosque animado. En el texto del acuerdo se apuntaba que la Diputación estudiará la “forma de integración del Concello de Cambre en la gestión de la Casa Museo Wenceslao Fernández Flórez, en sus diversas opciones y en particular la cesión de uso de o titularidad del citado inmueble”.

El Ayuntamiento asegura que ha hecho llegar una propuesta con su planteamiento a la Diputación que “está siendo estudiada por los técnicos del ente provincial”. “Tanto el concejal de Patrimonio e Turismo, Ramón Boga, como la concejala de Cultura, Mónica Varela, están en contacto con la Diputación para llegar a un acuerdo en este sentido”, aseguró el Concello cambrés.

La institución provincial ya aseguró el año pasado, cuando la Fundación advirtió de que no tenía capacidad de asumir todos los gastos, que negociaba con el Ayuntamiento cambrés la cesión de Villa Florentina ya desde el anterior mandato. Precisó que, como se mantiene en el acuerdo recién formulado, no se había llegado todavía a acuerdo. La Diputación asegura no tener constancia por ahora de la propuesta remitida por Cambre, aunque se ha manifestado abierta a estudiar fórmulas para la participación de la Administración municipal, como recoge el propio convenio y como ha asegurado en varias ocasiones en los últimos años.

El Concello cambrés ha eludido avanzar más detalles de la propuesta trasladada al ente provincial. A falta de concretarse la fórmula de participación o las condiciones en que el Ayuntamiento podría hacerse con la propiedad de Villa Florentina, una mayor implicación de las administraciones públicas podría suponer la ayuda que la Fundación reclama desde hace años.

El pasado verano, la entidad de difusión de la obra de Fernández Flórez lanzó una petición de socorro a través de sus redes sociales, en la que se declaraba incapaz de asumir los gastos de funcionamiento de la Casa Museo sin apoyos. Ya antes había manifestado la dificultad de hacerse cargo de los costes de funcionamiento. De hecho, el anterior presidente, Antonio Montero, dejó el puesto en 2014 por la “falta de apoyo” público.

El actual líder de la entidad, aseguró el pasado verano que resultaba preciso modificar los estatutos para liberar a la Fundación de ciertas cargas económicas ya que resultaba “inviable” continuar con las mismas condiciones de reparto de gastos. El convenio que fue al pleno provincial dicta que la Diputación asumirá los costes de mantenimiento y conservación, mientras que la Fundación afrontará los de funcionamiento, como luz, calefacción o mantenimiento de la web.