El Parlamento gallego aprobó hoy por unanimidad una proposición del BNG enmendada por el PP para agotar todas las vías, tanto jurídicas como admimistrativas, para intentar evitar un nuevo "saqueo" del pazo de Meirás.Los tres grupos con representación en O Hórreo estuvieron de acuerdo en instar al Estado a "defender la titularidad pública de los bienes muebles que son parte integrante e insperable" de este conjunto, declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de sitio histórico.

PP, BNG y PSdG instan también a la Xunta a personarse como administración codemandante en todos los procedimientos judiciales que interponga el Estado y a sumarse a "todas las medidas previstas en la legislación, incluyendo las medidas cautelares y urgentes, para garantizar la unidad e integridad de los bienes muebles que forman parte del BIC".

Los tres partidos estuvieron de acuerdo en agotar todas las posibilidades para evitar que los nietos del dictador Francisco Franco puedan retirar ningún elemento, salvo los enseres de estricto uso personal. El mayor punto de desencuentro fue el relativo a las competencias para modificar el decreto por que la Xunta declaró el pazo Bien de Interés Cultural para incluir una relación de los bienes muebles que deben quedar asociados a este sitio histórico.

El PP defendió inicialmente que era competencia del Estado dado que, adujo, el pazo de Meirás es ya patrimonio nacional, un extremo cuestionado por el Concello de Sada, BNG, PSdG y expertos consultados por este diario, que incidieron en que el inmueble no está adscrito a ningún servicio de la Administración General del Estado ni es todavía no es patrimonio nacional, dado que la sentencia que ordena su devolución al Estado es todavía provisional, por lo que no puede hacer efectos a nivel registral. Los populares rectificaron ayer a medias y propusieron instar al "Estado y a la Xunta a colaborar en la incoación urgente del procedimiento para la inclusión en el BIC de los bienes muebles que forman parte inseparable del inmueble!. El acuerdo no convenció a la oposición. El BNG defendió nuevamente que las competencias en este punto son de la Xunta y propuso limitarse a instar a la Xunta "a defender la incoación" de este expediente, "sin entrar a decir quién lo tiene que hacer" . Con esta sakvedad, el acuerdo fue aprobado por unanimidad.

El Parlamento ha dado luz verde a este proposición a un día de que finalice el plazo para recurrir la diligencia judicial que da vía libre a los Franco para vaciar el pazo de Meirás.