El Concello de Betanzos ha decidido suspender por segundo año la celebración de la feria franca medieval, prevista para el próximo mes de julio. El Gobierno local considera que las condiciones derivadas de la COVID-19 “no serán las propicias para organizar un evento tal cual se conoce, con puestos en las calles del casco histórico y la presencia de miles de personas”. “Aunque se creasen pasillos de ida y vuelta, las características y superficie de las calles de la zona antigua hacen que sea materialmente imposible mantener la distancia social y evitar aglomeraciones”, apunta en un comunicado.

El Gobierno local que preside la socialista María Barral anuncia que “habrá una alternativa coincidiendo con el mismo fin de semana”, pero en pequeño formato. El Concello prevé presentar la programación en los próximos días, pero avanza que el segundo fin de semana del 10 y 11 de julio se celebrarán “pequeños eventos a modo de representaciones, música o malabares, actividades relacionadas con la feria medieval pero espaciadas en el tiempo y en zonas en las que se pueda mantener la distancia social y ejercer un control sobre aforos”.

El Gobierno municipal socialista detalla en una nota enviada a los medios que habrá espectáculos reducidos de magia, malabares, pasacalles, música y teatro con escenas reconocidas de la feria medieval, para que los betanceiros “revivan esos días la feria pero de forma diferente, con medidas de seguridad por la COVID-19, algunas de las cuelas serán difundidas en directo a través de las redes sociales del Concello”.

El Ejecutivo municipal lamenta que las circunstancias impuestas por la pandemia del COVID-19 impidan, un año más, celebrar una de sus ferias más esperadas. La alcaldesa, María Barral, considera que no hay otra opción “por responsabilidad”. Apuntan desde el Gobierno local que situación epidemiológica no ofrece alternativas y que la cancelación de la feria medieval es obligada, al igual que “se suspendieron otros eventos no solo en Galicia, sino en otras comunidades en las que, como en Betanzos, se podrían congregar un espacio muy limitado miles de personas”.