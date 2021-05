El BNG denuncia que el Concello de Arteixo “nunca” llegó a contestar las alegaciones que se presentaron a la aprobación del inventario de bienes municipal. “No contestar a las alegaciones y no llevarlo a pleno impide esa aprobación definitiva según la legislación vigente. Por lo tanto, no puede estar ese documento publicado en la web, ya que no es documento final”, afirman los nacionalistas. La formación explica que preguntará en un pleno por esta cuestión.