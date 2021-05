El BNG de Arteixo denuncia la “lamentable situación” de la plaza situada al lado del centro social de Barrionovo en Pastoriza. “La plaza es un despropósito desde su construcción, pero en pleno 2021 no es tolerable que lleve más de diez años sin ninguna solución, algo que el BNG ya alertó en diferentes ocasiones”, asegura la formación.

La plaza la construyó una promotora que ya no existe y el Concello de Arteixo no la recepcionó para uso público al considerar que no reunía la calidad suficiente. Y así la plaza quedó en un limbo sin dueño. El perímetro exterior de la plaza está lleno de desperfectos. La rampa que permite llegar al centro social y al portal del edificio tiene una barandilla en mal estado.