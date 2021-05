Co gallo do Día das Letras Galegas, o Concello de Sada, a través da concellería de Normalización Lingüística, convoca o certame de poesía en galego (Re)inventando Xela Arias, un concurso para todas as idades que ten como obxectivo fomentar a creación literaria. O prazo de inscripción finaliza o 31 de maio.