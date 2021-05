Maridar el patrimonio natural, cultural y arqueológico con la gastronomía a base de producto local, el trabajo de las empresas agroalimentarias y actividades de ocio o deportivas, siempre con la sostenibilidad por bandera. Esas son las cartas que jugará la Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo para difundir su propuesta “única” como primer destino de ecoturismo certificado de Galicia, como busca en su primera campaña promocional, Sinte, cos cinco sentidos!, elaborada en gallego y en castellano, que llevará a Fitur la próxima semana y que ayer recibió el respaldo del Ayuntamiento de A Coruña, la Diputación y la Xunta en su presentación, celebrada en el Aquarium Finisterrae.

El castillo de Santa Cruz, la Terraza de Sada, la ría y el casco histórico de Betanzos o la bahía de A Coruña se intercalan con la tortilla de Betanzos, el vino blanco legítimo o los tés extraídos de una plantación en Paderne en los vídeos de la campaña. El plan para consolidar los territorios de la reserva como destino de ecoturismo incluye cinco pequeñas piezas audiovisuales, dedicadas una a cada sentido. El sonido de las olas, el sabor “del mar” o de los quesos locales, vistas de entornos naturales privilegiados, el olor de los bosques y el tacto de las hojas de te son algunos de los atractivos de la Reserva que se han plasmado en los vídeos de la campaña.

“Al principio nadie creía en nosotros. Ahora todo el mundo se quiere subir al carro”, aseguró ayer el presidente de la Reserva, José Antonio Santiso, quien explicó que su apuesta es “ofrecer experiencias inolvidables, que conjuguen el patrimonio con la oferta de las producciones, de los restaurantes y de los alojamientos”.

La idea de la Reserva es ofrecer paquetes de experiencias que integren los tres sectores productivos. “Los visitantes podrán ver una plantación de té, fresas o plantas aromáticas, ver su transformación y luego ir a degustar esos y otros productos a un restaurante”, defendió el presidente de la Reserva.

Su amigo, concejal coruñés y delegado de Asistencia a municipios de la Diputación, José Manuel Lage, aseguró, como representante de la institución provincial, en ausencia del presidente, que “la Diputación seguirá estando y acompañando porque la Reserva es un proyecto estratégico para toda la provincia”. “En 2011, dos años antes de crearse la Reserva, Santiso ya me hablaba de cosas de las que no me hablaba nadie, como de productos ecológicos o de sostenibilidad. Me decía que no le hacían caso porque era un concello pequeño. Pues yo creo que sí que te hicieron caso”, otorgó al abegondés.

El concejal de Turismo de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, aseguró que “la unión de fuerzas entre A Coruña y As Mariñas Coruñesas es un camino que aún se está empezando a recorrer, pero que será largo e ilusionante”. “Juntos ofrecemos un valor sin igual”, sostuvo el edil coruñés. La directora de Agader, Inés Santé, alabó las “sinergias” entre los distintos sectores que se dan en la Reserva y su apuesta por la “cooperación institucional”.