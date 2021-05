Alumnos do ciclo superior de Mantemento de Máquinas de Buques e Embarcacións do instituto Universidade Laboral, en Culleredo, elaboraron dous vídeos con motivo do Día das Letras Galegas. Nun recitan versos de varios poetas entre os que destacan os de Xela Arias e outro con imaxes cun rap composto por un alumno.