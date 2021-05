En la película Cadena Perpetua hay una escena en la que el recluso Andy Dufresne, un banquero sentenciado por un asesinato que nunca cometió, empieza a escribir una carta a la semana al Senado de los Estados Unidos para solicitar fondos para mejorar la biblioteca de la prisión. Tras seis años de espera, el Estado le contesta que se le concede una asignación de 200 dólares y varios fondos bibliográficos tras su repetitiva insistencia. Esta es, según confesó él mismo, una de las partes favoritas del alcalde de Arteixo, Carlos Calvelo, un arquitecto que se pasó a la política y que logró su primera victoria electoral el 22 de mayo de 2011, hace ahora diez años, y desde entonces ya ha logrado tres mayorías absolutas consecutivas. Esa escena bien podría servir para definir el carácter del propio regidor, que se ha ganado la fama de peleón y de defender a los vecinos por encima de los intereses de su partido.

Calvelo, nacido en 1974 y que dice que todavía vive en Meicende a escasos metros de la refinería, llegó al poder en medio de la marea azul del PP en 2011, pero supo asentarse y en 2015 sobrevivió al bajón electoral de su formación. Acumula tres mayorías absolutas consecutivas y ya ha igualado el récord de Manuel Pose (también del PP), que estuvo al frente del Concello durante tres mandatos (el regidor que más duró en Arteixo durante la democracia), y en 2023 podría superarlo. Arquitecto de profesión y también trabajó de camarero, logró algo poco habitual: aumentar su popularidad año tras año. El número de votos cosechados en todos los comicios siempre creció respecto a los anteriores.

Uno de los momentos que más perdura en la memoria del regidor es el “día de la manifestación del peaje” celebrada en 2016, poco después de la apertura del acceso a Langosteira. No se le olvidan aquellos minutos que estuvo “felicitando a todo el mundo” que había acudido a la manifestación, de la que dice que era una “reivindicación justa”. A la llegada al control de entrada al puerto, el alcalde se bajó del coche y saludó uno por uno a todos los asistentes que llegaban hasta ese punto. Más de 250 vehículos participaron en esta concentración que convocó el Gobierno local de Arteixo para exigir al Ejecutivo central la supresión del peaje de Pastoriza. Se trató de una caravana que recorrió el acceso al puerto exterior desde el polígono de Sabón. Otro momento feliz para él fue la victoria en las elecciones locales de 2011, las primeras que ganó. “De aquel día me acuerdo de la alegría de los compañeros y militantes que estaban en la sede. Fue el momento que más disfrutamos”, señala el regidor, que además apunta que entonces era “un candidato poco conocido” y que después de eso la gente le empezó a parar por la calle.

Calvelo también tuvo que vivir situaciones complicadas. Una de las peores fue el fallecimiento de José Baldomero Vázquez Pereiro, concejal de Economía, en 2020. “Fue el más complicado y más duro”, indica. Además, hubo otros momentos difíciles como la intervención de la empresa mixta de aguas, Augarsa. La suspensión de las fiestas por el accidente de Angrois y tener que comunicárselo a la gente y el verano en el que el Concello estuvo a punto de quedarse sin agua al estropearse las bombas del depósito de Sobrado y no encontrar repuestos.

Con el paso de los años, el regidor afirma haber madurado y no ser “la misma persona” que cuando llegó al cargo. “Con 37 años tenía una visión más corta, ahora la tengo a largo plazo”, profundiza. La crisis sanitaria del COVID también le hizo cambiar. Relata que ahora tiene claro que para “cualquier decisión” es “mejor esperar” y “madurar” cualquier acción.

Durante los diez años de Carlos Calvelo han salido adelante importantes proyectos que habían sido demandados por los vecinos desde hacía años como la construcción del campo de fútbol de Pastoriza y la nueva piscina de Meicende, obra que está en marcha en la actualidad. También se cerró el desembarco de la matriz de Estrella Galicia, Hijos de Rivera, en el polígono de Morás. Otros hitos destacados fueron la municipalización del servicio de agua y la recuperación de la gestión directa del servicio de recogida y tratamiento de basura, lo que supuso que el Concello de Arteixo abandonase el proyecto comarcal del Consorcio As Mariñas.

En cambio, la promesa más sonada del alcalde no se ha cumplido. “Si Carlos Calvelo tiene la mayoría y no se aprueba un plan general no se presentará a las siguientes municipales”, afirmaba en 2011. Un decenio después, apenas hay noticias sobre este documento urbanístico, pendiente de que se inicie la redacción. Además, en 2015 el Gobierno de Calvelo inició la lucha para que el Ministerio de Fomento, hoy Transportes, suprimiese el peaje de Pastoriza en vez de construir la cuarta ronda. Por este asunto, incluyo llegó a presentar en 2018 una denuncia contra el Gobierno, que entonces ocupaban sus compañeros del PP. Hasta ahora no ha tenido éxito con la eliminación del pago en la AG-55. Ahor al alcalde le quedan dos años para completar su tercer mandato.

Valoraciones sobre la gestión de Calvelo

José María Sánchez Novo (PP)

“Tiene un carácter fuerte, pero sabe razonar” - José María Sánchez Novo “Bajo mi punto de vista y como segundo de él, me encanta su gestión y su labor. Se preocupa por el bienestar de los vecinos, si eso no fuera así no estaría con él. Es una persona abierta para todo el mundo. Trabajar desde dentro es difícil, pero siempre ha pelado y siempre ha intentando conseguir soluciones para los vecinos. Tiene un carácter fuerte, pero sabe razonar y reconocer errores. Es una persona dialogante que sabe escuchar. Si me quiere otros diez años, yo estaré con él otros diez años si hace falta”.

Simón López - PSOE

“Calvelo e o PP levan anos sen ter estratexia” - Simón López (voceiro do PSOE) “Carlos Calvelo e o PP levan anos sen ter estratexia, como demostra a súa incapacidade de sacar adiante un Plan Xeral que deseñe o Arteixo do futuro e xerando un urbanismo responsable e non á carta duns poucos. Ademais é un goberno ineficaz e incapaz de pensar nas persoas. Cada ano temos que pagar máis de medio millón de euros en soldos do equipo de goberno e asesores sen que saquen adiante o traballo polo que lles pagamos. Somos un dos concellos con maior capacidade económica de Galicia, pero apenas executamos un terzo do orzamento anual”.

Xurxo Couto - BNG

“Hai grandes obras, pero faltan políticas sociais” - Xurxo Couto (voceiro do BNG) “Hai falta de proxecto e planificación do Concello. Ausencia de Plan Xeral e normativas actualizadas. Desorde urbanístico rural/urbano e desenvolvemento de unidades de actuación sen planificación. Arteixo precisa un PXOM se quere ser un dos concellos máis importantes do noso país. A participación cidadá non se víu reforzada, senón todo o contrario, nin as políticas culturais cun gran retroceso, menos mal que están a Deputación e a Xunta para quitarlle as castañas do lume.Hai grandes obras, pero faltan políticas sociais para a xente de Arteixo”.

Antonio Patiño - edil no adscrito