“Creemos que no se puede hablar de nuevos compromisos mientras no se cumplan los que están encima de la mesa”. Esta es la respuesta que ofrece el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, al ser preguntado por la situación de la petición formulada por los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros para que la línea de autobús 1-A pueda llegar todo el año hasta Santa Cristina, tal y como hace durante los veranos desde 2019. El motivo de esta postura es que el Concello oleirense no ha abonado a la concesionaria del transporte interurbano la indemnización por la pérdida de viajeros generada al permitirse al transporte coruñés cruzar el puente de A Pasaxe. El alcalde, Ángel García Seoane, ya había afirmado que se niega tajantemente a abonar esa compensación, que considera “un dinero desorbitado” a pesar de que es una de las obligaciones que aceptó cumplir al firmar el convenio que habilita este servicio. Se trata de 42.000 euros, según dijo él mismo.

El director xeral de Mobilidade detalla que “por lo de ahora” el Gobierno de Oleiros “no ha cumplido esa parte que le tocaba a él de abonar ese déficit de transporte generado en la concesionaria” del transporte interurbano que ostentaba la concesión de las rutas de esta zona y “hasta que no se cumpla, difícilmente podemos hablar de nuevos compromisos si no cumplimos los actuales”. El acuerdo que regula este servicio fue firmado por las tres administraciones afectadas en el año 2019.

El convenio que firmó el Concello oleirense con la Xunta y A Coruña, que tiene una duración de cuatro años a contar desde 2019, recoge que le corresponde asumir “íntegramente” las “indemnizaciones que puedan corresponder a los operadores interurbanos que tengan tráficos coincidentes con la zona en la que se produce la ampliación del itinerario”.

García Seoane ya había afirmado hace unas semanas que la firma que ostentaba la concesión de las rutas de la zona quería cobra “un dinero desorbitado” porque “perdían negocio”. Indicó que la cifra que reclama al Concello asciende a 42.000 euros. “Pedían como si esto fuera un bazar”, criticó.

La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que considera legal la llegada del autobús urbano 1A a Santa Cristina en verano llevó al Gobierno local de A Coruña, el pasado mes de marzo, a reclamar a la Xunta que autorice la prolongación de esa línea durante todo el año. El Concello de Oleiros también indicó en aquel momento que pretendía reclamar al Gobierno autonómico que extendiese el servicio a lo largo de todo el año y no solo en verano.