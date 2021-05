El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se niega tajantemente a abonar ningún tipo de indemnización a la concesionaria del transporte de autobús interurbano de la zona, Alsa, como contraprestación por permitir que la línea 1-A de A Coruña pueda parar en Santa Cristina, a pesar de que es una de las condiciones que marca el convenio que firmó el Concello con Xunta y el municipio coruñés. “Reclaman una cantidad que no procede bajo ningún concepto. No le voy a regalar el dinero del Concello de Oleiros a nadie”, manifestó el regidor en una intervención en una radio local.

El argumento que esgrimió García Seoane para negarse a pagar la indemnización a Alsa es que la línea 1-A es un “bus que viene de A Coruña y trae ciudadanos de A Coruña y los lleva para A Coruña otra vez”. También exigió a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que deje de actuar como “cobrador del frac sin saber de qué va”.

Las declaraciones del alcalde de Oleiros llegan después de que el director xeral de Mobilidade, Ignacio Maestro, explicase que hasta que el Gobierno local cumpla el actual acuerdo la Xunta no va a abordar la petición formulada por los ayuntamientos de A Coruña y Oleiros para que la línea de autobús 1-A pueda llegar todo el año hasta Santa Cristina, tal y como hace durante los veranos desde 2019.

“Creemos que no se puede hablar de nuevos compromisos mientras no se cumplan los que están encima de la mesa”, indicaba el responsable del departamento autonómico de Mobilidade. El motivo de esta postura es debido a que “por lo de ahora” el Gobierno de Oleiros “no ha cumplido esa parte que le tocaba a él de abonar ese déficit de transporte generado en la concesionaria” del transporte interurbano que ostentaba la concesión de las rutas de esta zona y “hasta que no se cumpla, difícilmente podemos hablar de nuevos compromisos si no cumplimos los actuales”, según aseguraba Maestro. El acuerdo que regula este servicio fue firmado por las tres administraciones afectadas en el año 2019.

El convenio que firmó el Concello oleirense con la Xunta y A Coruña, que tiene una duración de cuatro años a contar desde 2019, recoge que le corresponde asumir “íntegramente” las “indemnizaciones que puedan corresponder a los operadores interurbanos que tengan tráficos coincidentes con la zona en la que se produce la ampliación del itinerario”.

Respuesta a Costas

El alcalde también respondió a Costas sobre los desprendimientos del acantilado de O Xunqueiro en Mera, que el pasado febrero dañaron barcas de pescadores aficionados, se llevó por delante la valla al borde de la carretera provincial y hundió parte de la zona verde además de dejar grietas en todo este frente marítimo.

García Seoane rechaza la postura del departamento estatal, que en un escrito afirma que “no es responsabilidad de este organismo” y que corresponde al titular del vial. “Los concellos no tenemos competencia ninguna en la costa. Costas tiene que dejar de echarle el bulto a Costa”, afirmó.