La zona de Barrionovo, en Pastoriza, tiene una plaza totalmente cerrada e inutilizada desde hace varios años en las proximidades del centro social. Ahora el Gobierno local de Arteixo se prepara para recibir la cesión de este espacio por parte de la comunidad de vecinos y poner en marcha un proyecto para acondicionarlo y reabrirlo. Esta es una vieja demanda por parte de los residentes, que ya habían denunciado el mal estado de esta explanada y que reclamaban su apertura al público previo arreglo.

El alcalde, Carlos Calvelo, señala que entre junio y julio se procederá a “redactar el proyecto” para el “acondicionamiento” de este espacio y “ponerlo en uso”. Los trabajos previstos son la renovación del suelo, el cambio de vallas y la dotación de mobiliario. El Concello convocará una reunión con los vecinos para decidir futuros usos de la plaza. Calvelo asegura que es un “problema de tantos años” que al fin se va a solucionar, algo parecido a lo ocurrido en la calle Maizales, en Vilarrodís, donde el Gobierno local acometió la ejecución de un muro de contención tras concluir que la calle es de titularidad pública.

La plaza de Barrionovo la construyó una promotora que ya no existe y el Concello de Arteixo no la recepcionó para uso público al considerar que no reunía la calidad suficiente. Durante un tiempo estuvo abierta, pero ya hace muchos años el Concello procedió a vallarla, tal y como está hoy en día. Ahora la comunidad de vecinos ya ha aprobado cederla al Ayuntamiento, que debe tramitar la aceptación del traspaso.

Los vecinos ya habían alertado hace tiempo de que el perímetro exterior de la plaza estaba lleno de desperfectos. La rampa que permite llegar al centro social y al portal del edificio tenía una barandilla en mal estado y las protecciones que tenía era unas tablas de madera que están mal sujetadas. Debajo de la rampa había un agujero abierto, además de haber varios hierros al aire libre. En la ladera cercana también se repetía la escena con varios huecos.