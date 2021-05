Los grupos de la oposición de Cambre critican que el alcalde, Óscar García Patiño, impidió ayer a una de las concejalas entrar en una reunión convocada por el regidor con los agentes de base de la Policía Local para tratar sobre la convocatoria de la plaza de inspector jefe, a la que se han presentado al menos ocho recursos. Los partidos sostienen que Patiño denegó la entrada a la edil que pudo acudir, María José García Hidalgo (Ciudadanos) a pesar de haber presentado por registro con antelación un escrito en el que advertían de su intención de acudir al encuentro, que se celebró a última hora de la mañana en el salón de plenos. El Gobierno local defiende que se trataba de “una reunión de trabajo entre el alcalde y la Policía Local”.

Las formaciones opositoras aseguran que “siguiendo lo establecido en el ROM” presentaron escrito en el que anunciaban su intención de asistir con antelación “y no fue contestado”. “En relación a la reciente polémica suscitada por la convocatoria por libre designación del jefe de la Policía Local en Cambre, los grupos de la oposición mandamos un escrito al Concello solicitando poder acudir a la reunión convocada por el alcalde con los policías de base para explicar el asunto relativo a dicha convocatoria”, apuntan.

“Vistas las dudas que rodean al nombramiento a dedo de una plaza que no consta en Relación de Puestos de Trabajo (RPT) y teniendo en cuenta que, a consecuencia de dicha anomalía, al menos han sido presentados ocho recursos de reposición en el plazo, que terminó este martes, día 18, y que aún no están contestados, los grupos de la oposición nos vimos en la necesidad de acudir a una convocatoria llena de anomalías”, trasladan. Aseguran que la primera “anomalía” es que “a dicha reunión no se invita a todos los policías” y “casualmente los no invitados son aquellos que presentaron recurso a la convocatoria”. “La segunda anomalía viene del he cho de que sea el alcalde el que afirme que ya se contestó al recurso de los policías, cuando estos confirman que dicha información non es correcta”. Y apuntan en tercer lugar que no se debería convocar una reunión sobre una convocatoria que “muchas entidades diferentes reclaman que sea anulada” horas después de acabar el plazo para recurrirla.