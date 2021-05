El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha avalado la resolución de la Xunta de anular el plan parcial del sector de suelo urbanizable no delimitado SUND-30 en A Ferrala, en el núcleo de Santa Cruz, que permitiría construir 27 viviendas en un ámbito de dos hectáreas. El pleno aprobó de forma definitiva en 2018 este plan parcial a propuesta del Gobierno local pero en 2019 la Xunta requirió al Ayuntamiento para que lo anulase por incluir al menos tres incumplimientos: falta del informe sobre las directrices del Plan de Ordenación do Litoral (POL) y reservas de equipamiento y zonas verdes menores del estándar y un vial previsto con una anchura que no llega al mínimo.

El Concello rechazó en 2019 anular este plan parcial como le ordenaba la Xunta, por lo que el Gobierno gallego optó por acudir a los tribunales y ahora el Superior ha estimado totalmente su demanda y anula el acuerdo de aprobación de este desarrollo urbanístico, y además le impone las costas procesales al Ayuntamiento, que puede recurrir esta sentencia en casación.

El TSXG destaca que el Concello omitió el trámite preceptivo de solicitar ese informe de adecuación del sector al Plan de Ordenación do Litoral y aunque es “entendible” porque tenía un informe del Instituto de Estudios do Territorio, esta omisión ya “determina la nulidad del plan parcial impugnado” y por esta razón resuelve dicha anulación.

Los magistrados no obstante también resaltan el hecho de que el técnico de la Xunta que elaboró el informe para hacer el requerimiento al Concello reconoció en el juicio que “no examinó l a compatibilidad” del plan parcial con el POL.

El plan parcial de A Ferrala ordenación prevé la construcción de 17 chalés aislados y seis pareados, además de ejecutarse un bloque de pisos, de bajo y dos plantas, donde se ubicarán cuatro viviendas de protección. Dentro del ámbito existen ahora dos viviendas con sus alpendres que se mantendrán dentro del desarrollo, se incorporan.

El desarrollo de la urbanización es por compensación, los propietarios tienen que promoverlo y asumir también el coste del sistema general adscrito al sector, para hacerse con dos parcelas más para el marque metropolitano de Liáns, una de 688 y otra de 1.583 metros cuadrados. El proyecto prevé además ejecutar una pequeña expropiación, un terreno de 415 metros cuadrados de suelo urbano de un propietario que está fuera del ámbito.

Esta superficie es necesaria para ejecutar la conexión de la futura urbanización con el exterior. Es decir, es necesario construir un vial de acceso de doble sentido, de 16 metros de anchura, que desembocará en una rotonda de futura ejecución también, que permitirá el cambio de sentido, y a la que se incorporará un vial secundario en forma de anillo perimetral de un único sentido de circulación. Este vial es una de las cuestiones que critica la Xunta.

El plan parcial plantea ubicar los espacios verdes en el centro del sector, un total de 632 metros cuadrados; y en la parte norte, con 1.588 metros. Se prevé conservar o plantar hasta completar una dotación de 41 árboles.