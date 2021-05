El principal argumento para su marcha del Consorcio es la calidad del servicio, pero las carencias vienen de hace años. ¿Por qué ahora?

Llevamos meses analizando la situación del Consorcio As Mariñas, mucho tiempo dilatando el paso de consorcio a mancomunidad. Es muy difícil porque hay una cierta incertidumbre por parte de ciertos ayuntamientos que parece que no quieren llegar a acuerdo de mancomunar el servicio. El Consorcio no debe inyectar más dinero al servicio de recogida de basuras cuando hay una inseguridad jurídica manifiesta y ese servicio, que está deficiente, solo se puede subsanar de dos formas: o haciendo esa transformación de consorcio a mancomunidad o abandonando el Consorcio y generando y creando un servicio propio desde el Ayuntamiento de Culleredo, que es lo que venimos analizando y nos dicen los técnicos.

¿Qué concellos no quieren mancomunarse?

Ya en su momento, cuando Arteixo decidió marcharse, había consenso para hacer el cambio a mancomunidad y en este momento, por las cuotas de poder que, de algún modo, algunos ayuntamientos querían tener con respecto al control de la propia mancomunidad, hay discrepancias. No podemos estar más tiempo con esta inseguridad jurídica y con un servicio mejorable.

Insiste en la inseguridad jurídica: ¿teme que los nuevos habilitados o los juzgados, tras la denuncia de Seoane, vean irregularidades?

No tengo ese temor. Los habilitados nacionales del Consorcio, tanto el secretario como el interventor, que ha anunciado su marcha, han hecho una labor excepcional y de tratar de ayudar a que el Consorcio tuviera seguridad en esta etapa de transición. No toman decisiones a la torera. El Consorcio tiene la inseguridad jurídica que en su momento el señor Montoro quiso que tuvieran todos los consorcios. El de As Mariñas estaba fiscalizado perfectamente. Y quien considere que hay una ilegalidad, está en su derecho de denunciar, pero en un estado de derecho rige la presunción de inocencia. Quien considere que judicializar la vida política o de un conjunto de municipios es la mejor forma, yo puedo discrepar pero será la justicia la que diga si está o no en lo cierto.

¿Qué estudios económicos maneja? ¿Repercutirá en la factura?

Se solicitó documentación al Consorcio y le se dijo que teníamos que estar preparados para cualquier situación que se pudiera dar. El estudio, a priori, sin un documento oficialmente terminado, que hacen los técnicos y la asesoría de Alcaldía, dice que el servicio no se encarecería con respecto al actual. Así como a lo mejor en otros ayuntamientos, por su situación geográfica o de núcleos poblacionales dispersos, resultaría más caro, en nuestro caso los estudios previos dicen que no se encarecería, ni mucho menos. Además, nos dan otra posibilidad: llevar el servicio de basuras junto con el de limpieza diaria podría resultar hasta más rentable. Pero son hipótesis de una posible licitación. Lleva tiempo. En el horizonte más optimista, estaríamos hablando de finales de 2022 con todo arreglado. Y no queremos dejar al resto de municipios en una situación precaria por prisa. Y queremos subrogar a los trabajadores.

¿Cómo afectará su salida a la factura para los demás concellos?

Culleredo es de los concellos que más aporta a la estabilidad del servicio. De todas formas, todos los alcaldes y alcaldesas tendrán hecho su estudio para realizar otro tipo de gestión del servicio tanto de modo individual como a lo mejor con otros con los que puedan tener sinergias por cercanía, ellos mismos tendrán que tomar una decisión individual.

¿La agrupación actual de concellos no va a seguir?

Tendrá que seguir su disolución en el tiempo porque así lo exige la ley y nosotros tendremos que seguir sustentando el contrato mientras no seamos capaces de sacar adelante el nuestro.

¿La agrupación se deshace?

Ellos tendrán que evaluar qué opción es mejor.

¿Culleredo sopesa unirse a otro concello para gestionar la basura?

En principio no. Si hubiera un ayuntamiento con el que pudiera haber sinergias sería Cambre. Pero para que haya acuerdo, tenemos que ser dos.

¿No se ha hablado con Cambre?

No. Hicimos el estudio para llevarlo individualmente.

¿A dónde llevarán la basura?

En principio no es algo que tengamos decidido. La propia legislación autonómica parece que está tendiendo a que se unifiquen las plantas de residuos, a que sea Sogama quien absorba todo lo que es la recogida de basuras. Creemos que el modelo como tal de la ciudad de A Coruña es atractivo, el que más nos convence, pero hay que resolver muchos aspectos que están sin resolver en lo que respecta a Albada.

¿Estos movimientos amenazan la viabilidad de Nostián?

Nostián es de A Coruña. En cualquier caso, yo siempre dije y lo mantengo que el Consorcio es un cliente de Nostián. Pero quien es el dueño es A Coruña, no está mancomunado.

Se habló de ser copropietarios.

Pero no partícipes de la deuda.

¿Es este el mejor escenario para el área metropolitana?

El área metropolitana es un proyecto que lleva estancado desde 2019, cuando se celebraron las municipales. Creo que A Coruña está acertando en su modelo de ciudad, me gusta cómo Inés Rey está actuando con respecto al puerto, parece que se marca un nuevo liderazgo en la ciudad y en estos momentos, tras años de inestabilidad en el Gobierno de la ciudad porque no hubo acuerdos, lo lógico es centrarse primero en su ciudad y luego tratar de mancomunar y abrir al cinturón metropolitano. Nosotros la idea del área metropolitana la mantenemos intacta. Creo que existe consenso entre los grupos, pero es cuestión de tiempo y no marcarnos objetivos demasiado ambiciosos sino cosas realizables, como el transporte, e ir creciendo.

¿Qué se ha hecho en transporte?

No se hizo nada.

El PSOE abogaba por un consorcio de transportes. ¿Está igual?

De todo lo que se habló en la anterior legislatura no se hizo absolutamente nada.

¿Y por qué? El PSOE gobierna ahora en A Coruña.

Eso le tendrías que preguntar a Inés Rey. Primero tendrá que definir su modelo de ciudad y después abrir al principal cinturón.

¿Se desvanece la idea de unión de la comarca para que A Coruña no mande y ordene?

No creo que nunca haya sido que se quisiera hacer un área metropolitana para que A Coruña no mandara. A Coruña tiene su cuota de poder, como en una mancomunidad o área metropolitana los ayuntamientos con más población tienen su cuota de representación y las ciudades siempre van a tener más.

¿No fue ese el problema de la mancomunidad que se deshizo?

Lógicamente, una de las formas que existen para que las cosas no se lleven a cabo es que uno quiera imponer su criterio. Una de las cuestiones más importantes que se dieron en el anterior mandato es que un área metropolitana se crea cuando los líderes están convencidos de dejar cuestiones de egos atrás. Es lento.

Dice Seoane que el anuncio de su marcha es una cortina de humo.

Tenemos entendido que a Oleiros sí le resultaría más caro prestar el servicio solo, igual por eso está preocupado. Nosotros nos vamos a ir.

¿Habría entrado en la mancomunidad sin Oleiros?

La mancomunidad tenemos que ser todos. Pero para eso hay que ceder y llegar a acuerdos. La posibilidad de entrar siempre está abierta.