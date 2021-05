Las alegaciones al parque Penas Boas, uno de los cinco proyectados en el entorno de Monte do Gato, colapsaron el registro del Concello de Aranga, que tuvo que ampliar los horarios a la tarde para dar salida a los recursos. Y es que este pequeño municipio rural no están acostumbrados a tanta contestación vecinal . Casi la mitad de los vecinos de la parroquia de Fervenzas, 84 de doscientos, impugnaron por escrito este parque previsto en Monte do Gato., informa la plataforma Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo.

A los recursos presentados directamente en el registro municipal de Aranga se suman otros tramitados de forma telemática y los de la plataforma de Oza-Cesuras, que presentó hasta cuarenta alegatos contra esta actuación. Formaciones como el BNG también se opusieron por escrito a este proyecto, que tramita Greenalia Wind Power. El Ayuntamiento de Aranga también ha manifestado su rechazo a este proyecto.

El plan prevé la instalación de cuatro aerogeneradores de 4,2 megavatios (16, 8 en total) , un edificio y seccionamiento y control y una torre meteorológica. En un área de menos de cinco kilómetros, las empresas Greenalia y Galernegy prevén oros cuatro parques (Seselle, Fontella, Felga y Gato) con un total de cuarenta molinos.

Las plataformas vecinales y la formación nacionalista alegan contra la fragmentación de los proyectos eólicos y el impacto ambiental, en la actividad ganadera y agrícola y en el patrimonio.

La asociación de vecinos San Vicente de Fervenzas, de acuerdo con la mancomunidad de montes vecinales, ha solicitado formalmente ante la Dirección Xeral de Patrimonio permiso para prospectar la zona en la que, supuestamente, se encuentran los restos del castillo o torre del rey suevo Teodomiro. Como avanzó LA OPINIÓN, el arqueólogo Antón Malde ha localizado “fuertes indicios” de este Bien de Interés Cultural que recoge el plan general de Aranga, aunque sin geolocalizar. A consulta de este medio, la Consellería de Cultura se ha limitado a decir hasta ahora que analiza la petición de prospección y que, en el caso de confirmarse la existencia de esta fortaleza, tomará las medidas correctoras oportunas.

La plataforma Aire Limpo nas Mariñas-Mandeo afirma que mantuvo una reunión con responsables de Patrimonio en la que no solo se mostraron reacios a examinar el terreno, sino que sostuvieron que fue un “error” catalogar la Torre de Teodomiro como Bien de Interés Cultural. El colectivo vecinal expresó ayer en un comunicado su “decepción” por la actitud del organismo autonómico y avanzó que ante el desinterés de la administración que “debería velar por la conservación del patrimonio”, la asociación San Vicente de Fervenzas ha pedido formalmente permiso para la prospección tras recabar el apoyo del arqueólogo Antón Malde. El colectivo vecinal se plantea recurrir al crowfounding para reunir los fondos: “Si las comisiones de fiestas pueden recaudar fondos para orquestas, con más motivos podremos para algo así”, bromean los residentes, que reclaman declarar Monte do Gato parque natural.